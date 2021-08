Aláírnak és tárgyalnak a komáromi kórház leminősítése ellen

A tervezett kórházreformmal kapcsolatos kiszivárgott információk szerint a komáromi intézmény ún. kommunális besorolás kaphatna. Ez azt jelentené, hogy alapellátást, utókezelést és rehabiltációt folytatnának, míg egyes osztályok gyakorlatilag megszűnnének létezni.

Augusztus 12-én indult egy aláírásgyűjtés a peticie.com oldalon, amelynek szlovák nyelvű leírásában többek között az áll, hogy az aláírók nem értenek egyet a komáromi kórházi osztályok megszüntetésével. Szerdán 13.00-kor 3276 fő látta el virtuális kézjegyével a gyűjtőívet, vagyis napi szinten átlagosan több mint 460 aláírással bővül a lista. A szöveg szerzője emlékeztet, új sürgősségi betegellátó épül a kórház területén, s ugyancsak új, CT-szimulátorral ellátott radiológiai központ áll a páciensek rendelkezésére. A szöveg egyúttal arra is utal, hogy a komáromi kórház a korábbi elhanyagoltság után az utóbbi időben ismét kezdett „talpra állni“. Az akciót a Nec Arte Nex Marte egyesület nevében Fazekas Tímea kezdeményezte.

A kórház tárgyal

Az ügyben megkerestük a kórházat üzemeltető AGEL SK csoport szóvivőjét, Martina Pavlikovát is. Azt válaszolta, a petíció arra vonatkozik, amit az ő társaságuk is képvisel, vagyis arra, hogy nem lehet szó az intézmény átminősítéséről. Ezért az aláírásgyűjtést úgy fogják fel, mint Szlovákia polgáraiknak legitim eszközét a véleményük kifejezésére. További kérdéseinkre válaszolva elmondta, az egészségügyi tárca egy bizonyos munkadokumentummal ismertette meg őket, amellyel kapcsolatban szakmai érveket fogalmaznak meg. Ilyenek például a gyógyult páciensek száma, az onkológiai megbetegedések gyakorisága a kórház dél-szlovákiai vonzáskörzetében, valamint a végrehajtott beavatkozások és befeketések mennyisége. Mindezek azt indokolják, hogy a komáromi intézmény a regionális, onkológiai programmal rendelkező kórházak közé sorolják be. A reformterv kapcsán a kórházvezetés jelenleg tárgyalásokat folytat az egészségügyi tárcával. A polgárokon kívül a vonzáskörzetükbe tartozó önkormányzatok is támogatásukról biztosították őket.

Kiállnak a kórház mellett

Az Új Szó megkeresésére Keszegh Béla (független) komáromi polgármester elmondta, már két hónapja foglalkoznak az üggyel, amelyet ezidáig a háttérben, szakmai vonalon kezeltek a kórházzal és annak igazgatójával, Miroslav Jaškával együttműködve. Júniusban, amikor először felmerült a terv, még úgy tűnt, hogy nem lesz gond. Később azonban kiderült, a reformterv kidolgozásával megbízott szakmai csoport mégiscsak felvetette a komáromi leminősítés lehetőségét. „Ezen a ponton rögtön megszólítottuk az egészségügyi minisztert. Személyesen írtam neki levelet július 7-e körül, amelyben találkozót kezdeményeztem“ – mondta Keszegh. Hozzátette, a levélben Milan Belica megyeelnök, valamint Viola Miklós megyei egészségügyi bizottsági vezetőjének részvételét is jelezte. Szakmai érvekkel szeretnék közölni Vladimír Lengvarskýval, hogy miért tartják számos szempont alapján logikátlannak a tervezett lépést. „Mindent elkövetünk, hogy szó se legyen leminősítésről. Most már úgy tűnik, hogy van nyitottság a tervek felülbírálására" – szögezte le a polgármester. A találkozó ugyan még nem jött létre, ám most úgy látja, egyelőre arról lehet szó, hogy egy szakmai csoport íróasztal mellől állt elő a leminősítendő kórházak listájával.