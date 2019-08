Természetes védekezés a „talajuntság” ellen

A monokultúrás növénytermesztésbe a talaj is „belefárad”. Idővel eltűnnek belőle a jótékony mikroorganizmusok, jobban terjednek a betegségek, a növény nem fejlődik rendesen. Mindez az ún. talajuntság tünete lehet.

A monokultúrás növénytermesztésbe a talaj is „belefárad”. Idővel eltűnnek belőle a jótékony mikroorganizmusok, jobban terjednek a betegségek, a növény nem fejlődik rendesen. Mindez az ún. talajuntság tünete lehet.

A „talajuntság” oka lehet, ha egy bizonyos növénykultúrát többször vetjük egymás után ugyanarra a területre. Ennek következtében nem fejlődik jól a növény. Egyesek szerint ezt szerves trágyázással ki lehet küszöbölni, manapság azonban elenyésző a szerves trágyák használata, köszönhető ez a visszaesett állattenyésztésnek is. Szakemberek rámutattak arra, hogy a talajuntságot okozhatja a talajban lakó káros és hasznos mikroorganizmusok egyensúlyának felbomlása. Ennek következményeképp a növény fogékonyabb lesz a betegségekre, többet kell permetezni, amely maga után vonzza a rezisztencia kérdését is.

Tamašek Zoltán, a biológiai készítményeket forgalmazó Biotomal tulajdonosa elmondta, ma már egyre többen keresik a biológiai alapon nyugvó készítményeket, hiszen tudatosítják, hogy úgy a kórokozókkal, mint a kártevőkkel szemben bevetett vegyszerek alkalmazásnál egy idő után fellép a rezisztencia. „A biológiai készítmények esetében ezzel szemben nem kell tartani a káros hatástól, illetve a vegyszermaradványtól. Hazánkban a biológiai növényvédelem még gyerekcipőben jár, de már nálunk is érezhető a növekvő igény a természetes alapokon nyugvó készítmények iránt, különösen akkor, ha a hatásuk a termelésben bizonyított” – magyarázza a szakember.

Tamašek Zoltán szerint a talajuntságra gyógyírt jelenthet a jótékony mikroorganizmusok pótlása. A szakember szerint ez azért is fontos, mert a talajból számos kórokozó fertőz, a legnagyobb mértékű fertőzést épp a gombák okozzák. A legveszélyesebb a fuzáriumfertőzés, némelyik faja ellen nagyon nehéz a védekezés. Megoldás lehet viszont olyan jótékony gombák telepítése, amelyek „megeszik” a káros gombákat. Tevékenységükkel pedig erősítik a növény immunrendszerét. „Ilyen például a Trifender, amely mikrobiális készítmény, zöldségfélékben, burgonyában, napraforgóban, gabonafélékben és káposztarepcében is alkalmazható. A trichoderma asperellum gombafajt tartalmazza, amely kolonizálja a növény gyökérzetét, és amolyan védőburkot alakít ki a gyökér körül. Kirekesztik, és elvonják a táplálékot ezáltal a patogénektől, vagyis a rossz gombáktól. Ajánlatos az őszi és a tavaszi vetések előtt bedolgozni a földbe. Mindeközben fontos az is, hogy a talaj megfelelően morzsalékosra legyen előkészítve” – részletezi Tamašek Zoltán.

(czm)