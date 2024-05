Talajfertőtlenítés felsőfokon burgonya, zöldségek, kukorica alá

Ennek a technológiának létjogosultságát mind több kutatás támasztja alá, de ma már főként a gazdák bizonyítják. Magyar kutatók, fejlesztő-, vegyészmérnökök többéves fejlesztőmunkája eredményeként született meg a Soil Tonic talajkondicionáló termék, amelynek hatóanyagát a piaci, ivóvíz és egyéb környezetvédelmi igényekhez igazítva zeolit szemcsékre vittünk fel. Ennek a készítménynek elkészült a folyékony emulzió formulációja is. A hatóanyag természetes eredetű, növényi kivonat. Ennek köszönhetően a talajkondicionáláshoz szükséges anyagokat természetes vegyületek formájában, természetes arányokban és kémiai kötésben tartalmazza. Az emberi, állati, továbbá a hasznos talajlakó szervezetre, talaj- és ivóvízkészletekre káros anyagokat nem tartalmaz.

A talajkondicionáló hatást a készítményben található terpéneknek köszönhetjük. Ez a régóta ismert vegyületcsoport jelentősen befolyásolja a stressztűrést. Hatásukra a növény növekedése dinamikusabb, tápanyagfelvétele hatékonyabb, a termésmennyisége pedig az előbbiek által több lesz. Kiváló talajfertőtlenítő hatása is van! Távol tartja a gyökér környezetéből a kártevőket. Napraforgóban országszerte 3-400 kg/ha terméstöbbletet hozott a kontrollhoz képest, kukoricában 7-1000kg/ha a pozitív különbség. A termés minőségére is jó hatással van, kiváltképp a beltartalomra, íz- és zamatanyagokra. A mag mellé injektálva vagy palánta mellé juttatva 2-4 l/ha dózisban ajánlott kijuttatni.

A granulált SoilTonic G gyakorlatilag ugyanaz, mint a SoilTonic E, csak a hatóanyag zeolitgranulátumba van elrejtve. A zeolit a növény és a talaj számára kiváló anyag. Az őrölt zeolitok ioncserélő hatásuk révén alkalmasak arra, hogy biztosítsák a növény számára a szükséges esszenciális elemeket, amellyel hiánybetegségeket is elkerülhetünk, miközben a termés beltartalmi értékei javulnak. A SoilTonic G alkalmazásakor természetes eredetű kálium, szilícium, magnézium, kalcium, mangán, cink is kerül a talajba. Ajánlott technológia: 12-15kg/ha közvetlen a mag mellé. A szemcseméret a vetéssel egy menetben alkalmazható granulátumszóróval.

A vizsgált (10-20 ha) területek termelékenysége a kontrollhoz viszonyítva jelentős eltérést mutatott. A 2016-os, 2017-es és 2018-as évben több helyen 300-400 kg/ha terméstöbbletet értünk el napraforgóban, ugyanez a szám kukoricában a 700-1000 kg-ot is elérte. Porózus szerkezetüknek köszönhetően javítják a kötöttebb talajok levegő- és vízátjárhatóságát is. Melegben képesek vizet leadni, miközben éjszaka vizet vesznek fel, tehát a vízháztartásban is nagy szerepük van.

A folyékony SoilTonic E olyan kultúrákban javasolt, ahol a technológia a folyékony talajkondicionálókra adaptálódott. Kertészetekben palántanevelés során, ültetvények telepítésekor, zöldségkultúrákban eredményesen alkalmazható. Fontos, hogy közepes vízadaggal juttassuk ki a SoilTonic E-t, a kis vízadag elégtelen hatást, a túl nagyfokú kimosódást okoz, a szer a gyökérzóna alá kerülhet.

(A cikk szponzorált promóciót tartalmaz.)

