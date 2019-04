Nincs elég traktorista és szerelő

Hiányzik a munkaerő a mezőgazdaságban, ami a gépeket működtető és azokat javító szakemberek esetében is megmutatkozik. Az ógyallai szakközépiskolában is folyamatosan érdeklődnek a mezőgazdasági vállalatok a végzősök iránt, Nyitra megye mégis korlátozza a diákok felvételét az ilyen irányú szakokra.

Krónikus hiány mutatkozik szakemberekből a mezőgazdasági termelésben, a modern gépekhez ugyanis olyan szakemberek kellenek, akik értenek azok kezeléséhez. A mezőgazdasági vállalkozóknak az is fontos, hogy a drága berendezéseket a munkások felelősségteljesen használják, kezeljék. Az ógyallai Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola igazgatója, Papp Benő szerint is azokkal a diákokkal a legjobb együtt dolgozni, akiknek a családjában már találkoztak a fiatalok a mezőgazdasági termeléssel. A szakközépiskolában egyébként a mezőgazdász–gépesítés szakokat, és az agromechanizátor–javító szakokat oktatják az autószerelő szak irányzatai mellett. Az első a mezőgazdasági gépek kezelésére ad felkészítést, beleértve az állattenyésztést szolgáló modern berendezéseket is. A másik már inkább a gépek javítására fókuszál.

Az iskola együtt dolgozik három olyan céggel is, ahol a diákok elsajátíthatják a gyakorlati ismereteket, egy közülük az állattenyésztésre fókuszál, így az itt használatos gépek kezelését is megtanulhatják. „Mondanom sem kell, hogy ezek a cégek már a praxis során kiszemelik az ügyes diákokat, és a tanulmányok elvégzése után azonnal felveszik őket. Nagy a hiány a szakemberekből, így nem csoda, hogy nem tudunk egy olyan diákról sem, aki ne tudott volna ebben a szakmában elhelyezkedni” – mondja Papp Benő.

Az agromechanizátor–javító szakon a diákok diagnosztikai, karbantartási, ökológiai ismereteket, hegesztői és hajtási jogosítványt is szereznek. A mezőgazdasági–gépesítési szakon pedig a gépek használatát, a beállításokat, karbantartást, mezőgazdasági és ökológiai alapismereteket sajátítják el, de hajtási jogosítványt is szereznek – tudtuk meg az iskola igazgatójától, aki még hozzátette, a széles környéken nincs magyar nyelvű oktatás ezen szakokból, csak náluk. Az említett hároméves szakképzés után letehető az érettségi vizsga is, amit a többség ki is használ. A diákokkal tanulmányutakon is részt vesznek külföldi vállalatoknál, hogy lássák, ott hogyan folyik a mezőgazdasági termelés.

A szakemberhiány és a jó fizetési feltételek ellenére (egy gépkezelő akár 1000 eurót is kaphat cégtől függően) azonban a diákok nehezen jelentkeznek a mezőgazdasági irányú szakokra. Ráadásul Nyitra megye még korlátozza is a felvételt, az iskola igazgatója szerint az említett két szakra összesen csak 16 tanulót vehetnek fel. Úgy véli, a korlátozás oka az lehet, hogy Szlovákia túlságosan az autóiparra épít. „Ezzel viszont veszélyes vizekre evezünk, hiszen a külföldi cégek bármikor összepakolhatnak. Kár, hogy a mezőgazdasági termelés nem részesül nagyobb támogatottságban, hiszen vidékünkön mindig is ez jelentette a megélhetést” – zárja a szakközépiskola igazgatója.

