Miért lehet jó társa a kukoricának a cirok?

A klímaváltozás és a globális felmelegedés manapság már bizonyított tény. Erre a mezőgazdaságban is fel kell készülni, és a terményösszetételt úgy kell alakítani, hogy az mind kevesebb rizikót rejtsen magában.

Bár a kukorica melegkedvelő növény, azonban még ennél is jobban tűri a nagy hőséget és a szárazságot a cirok. Kevésbé igényes az agrotechnikát, a tápanyag-utánpótlást illetően, és kevesebb ráfordítást igényel a növényvédelem terén is.

A silócirok ott is termeszthető, ahová a silókukoricát már nem ajánlott vetni a nem megfelelő klímafeltételek, vagy amiatt, mert fennáll a veszélye a vadak nagyobb mértékű kártevésének. Ezért is jó társa a kukoricának, és ezért is található meg az portfóliónkban.

A cirok lehet siló és szemes, de van olyan hibrid is, amely a kettő átmenete. A szemes ciroknak stabilizáló jellege is lehet a vetésforgóban a könnyebb talajokon, illetve ott, ahol a csapadékeloszlás egyenlőtlenebb, és ahol nagyon egyoldalú a vetésforgó.

A cirok iránt egyre növekszik a kereslet, és viszonylag jó áron értékesíthető. A cirok termesztésén főként a nyugati régiókban lesz érdemes elgondolkodni, azokon a területeken, ahol egyre több bonyodalmat okoz a kukorica termesztése. Nyugat-Szlovákiában ugyanis a hőmérséklet emelkedése jobban érzékelhető, mint az ország északibb területein. Ezért is jelenthet jó alternatívát a kukorica mellett a cirok. Pozitív példaként említeném, hogy tavaly például a gellei szövetkezet termesztett silócirokot rozs szenázsolása után. Mondanom sem kell, kiváló mennyiségű és minőségű tömegtakarmány lett belőle!

Czigler Mónika