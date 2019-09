Mi a színes búzák előnye és hátránya?

Mi magunk is gondolkodunk a színes búzák termesztésén. Nálunk ez még kevéssé ismert, de más országokban ez már befutott. Lila búzából készül például a purpur kenyér. Ezen búzák antociánokban és egyéb tápanyagokban gazdagok, ami azt jelenti, hogy kiváló antioxidánsként hatnak, a hagyományos búzánál nagyobb az antibakteriális és rákellenes hatásuk. A színes búzák antociántartalma sokszorosa a nem színesekének, és a kék színűek a bíbor színűeknél sokkal gazdagabbak antociánban. A természetes antioxidánsok jelenléte ráadásul segít lassítani az öregedés folyamatát, gyulladásgátló hatású, erősíti a szívizomzat rendszerét, csökkenti a koleszterinszintjét a vérben. Lila búzából készülhet még zabpehely, vagy például tészta is, de kísérletek folynak a söripari felhasználásáról, vagy például üdítők készítésénél is.

Természetesen van még egyéb más színezésű búza, érdekes még a kék és lila búza keresztezéséből létrejött ún. fekete búza. Ezek a kísérletek azért folynak, hogy a gének kombinációjával előállítsanak egy még magasabb antioxidánstartalmú búzát.

A színes búzáknak tehát mindenképp egészségi szempontokból van jelentősége, hátrányuk viszont az, hogy a hagyományos búzákkal ellentétben nincsenek akkora hozamai. A színekkel való kísérletezés a tápérték növelése mellett ezért abban is nagy szerepet játszik, hogy jobban adaptálódjanak a környezethez. Más szóval a színek különbözősége közvetlen kapcsolatban áll a búza stressztűrő képességével (szárazság, hőmérséklet, betegségek). Nálunk még gyerekcipőben jár a termesztésük, de nagyon könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy a hazai körülmények közt takarmányként kezdjük termeszteni. A tojótyúkok számára például a kiváló tápérték és antioxidáns jellege miatt ajánlott. Voltak kísérletek, amelyek igazolták a tojáshozam növelését a színes búzával való etetésnek köszönhetően.

(czm)