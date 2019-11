Jó vágóasztallal a veszteség csökkenthető

Mára már a napraforgó is lekerült a földekről, és javában zajlik a kukorica betakarítása. Ez azonban már hosszadalmasabb folyamat, mint nyáron a kalászosok aratása. Azzal mindenki két hét alatt végezni akar, a kukorica esetében azonban a hibrid éréscsoportjától függően elhúzódhat a munka.

Csakúgy, mint a búzánál, a napraforgó és a kukorica betakarításánál is fontos az, hogy a betakarító gép minél nagyobb haszonnal dolgozzon. Az adaptertől a rostákig vezető hosszú úton több helyütt is keletkezhet veszteség.

Az első ilyen hely a csőtörő adapter, ahol a veszteség akár 1,5–2 százalékos is lehet. Ez 10 t/ha-os hozam esetén 150–200 kg kukoricát is jelenthet hektáronként. A veszteség úgy keletkezhet, hogy a vágóasztal nem vágja le a kukoricacsövet, vagyis rajtamarad a száron, vagy pedig azért, mert bár a szárról letöri a csövet, de kiejti azt. Veszteség keletkezhet azáltal is, hogy a rossz csőtörési technika miatt a csövek megsérülnek.

A kukorica eltérő morfológiai és egyéb növényi tulajdonságai miatt az arató-cséplő gép beállítását módosítani szükséges. Így például a cséplőszerkezetet a megfelelő ütő- és dörzsölőmunkára kell hangolni, vagyis a dobkosárrést és a cséplődob kerületi sebességét is be kell állítani. Ugyanúgy növelhető vagy csökkentendő a szelelő fordulatszáma, hogy a kukoricamagokat a tisztítószerkezet ne fújja ki. A zsalus rosták beállításával, illetve az ajánlott rostakombináció alkalmazásával kevés lesz a szemveszteség, illetve megfelelően tiszta lesz a betakarítás után a munka.

Nem mindegy az sem, hogy a vágóasztal a terményt mennyire rövid szárrésszel vágja le. Minél alacsonyabb ugyanis a szárrész, annál egyszerűbb lesz a szármaradvány bedolgozása. Az adaptereknél az egyenletes vágás a talajkopírozó rendszernek köszönhetően érhető el.

Az adapter vásárlásánál meg kell nézni a motorteljesítményt, és ebből kiindulva kell megválasztani annak szélességét. Az adapter tömegét is érdemes megnézni, valamint annak hajtásigényét. A teljesítmény ugyanis jelentősen növelhető a kisebb hajtásigényű adapter esetében. Ajánlatos olyat választani, amely minden kombájntípushoz rögzíthető.

(-er)