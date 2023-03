Az Energen tanácsai a tavaszi starthoz

A vegetáció kezdetén három domináns faktor adott, amely a hozamokra lehet hatással. Nézzük ezeket sorjában.

1.Miért befolyásolja közvetlenül a gyökérrendszer az őszi kalászosok termését?

A mellékhajtások képződésének második felében, az első szárcsomó kialakulásának kezdete előtt a kalászosokban megtörténik a kalász differenciálódása. A gyökérrendszer teljesítménye és a talajból történő tápanyagfelvétel jelentős hatással van arra, hogy a kalászban hány sor képződik.

Egyes vidékeken a magas nedvességtartalom miatt a gyökérzet növekedése is lelassult, és a fagy is károsította a növényt. Ez a gyökérrendszer munkáját negatívan befolyásolja épp a differenciálódási időszakban. Még a jelenleg működőképes gyökérrel rendelkező állományok is minden tavasszal „rekonstrukción” esnek át, amikor új tavaszi gyökerek képződnek, amit érdemes támogatni.

2. A foszfor és a kalász fejlődése

A második tényező, amely a kalász differenciálódását és fejlődését befolyásolja a mellékhajtások képződésének második felében és a szárba indulás elején, a foszfor elérhetősége lesz. 10 °C alatti hőmérsékleten jelentősen lecsökken a gyökerek általi foszfor és más elemek felszívása a talajból, amely szintén negatívan befolyásolhatja a kalászban lévő sorok számát. Éppen ezért ebben az időszakban nagy jelentősége van a vízben oldódó, mikroelemeket tartalmazó, foszfordomináns NPK felhasználásának. Az állományokba hektáronként legalább 1,5 kg P2O5 mennyiséget juttassunk ki, vegetáció elején hosszan tartó alacsonyabb hőmérsékleten 12-14 nap után ismételten.

3. Adjunk energiát a növénynek

Alacsony energiatartalékkal rendelkeznek azok a növények, amelyek a gyökérnövekedés gátlása miatt megkéstek fagykár, vagy a magasabb nedvességtartalom miatt. Emiatt késleltetett és lassú is lehet az indulásuk. Nem lesz elég cukortartalékjuk. Az ilyen állományok számára fontos momentum a kiegészítő energiaellátás, ami felgyorsítja a tavaszi startot.

AJÁNLÁSOK BÚZÁBA

A gyengébb búzaállományba és minden fagykáros gyökérrendszerű állományba javasoljuk az Energen Fulhum Plus 0,5 l/ha adagolását 3-5 kg/ha foszfordominanciájú lombtrágyával. Könnyű és száraz talajon adjunk hozzá mangánt, és 5-15% karbamidot is. A korai vetéseknél, amelyeket a fagy jobban károsít, és a regenerációhoz energiára van szükség, 5 kg/ha cukrot adjunk. Ez felgyorsítja növekedésüket. Lényegesen jobb eredményt érünk el, ha a Fulhum adagolását két részre osztjuk, és a tápanyag-utánpótlást megismételjük. Második kijuttatáskor, ha a hőmérséklet lehetővé teszi a vegetáció kiteljesedését, adjunk hozzá 0,5/ha CCC-t a tartálykeverékhez.

A nem gyenge állományokban ugyanez az ajánlás, azzal az eltéréssel, hogy a fenti kijuttatások közül csak egyet és 0,3 l/ha Energen Fulhum Plust használunk.

AJÁNLÁSOK REPCÉBE

Jelenleg a legtöbb repceállomány nem néz ki rosszul. A gyengébb és károsodott repcébe, amikor a növények növekedésnek indulnak, 0,5 l/ha Energen Fulhum Plust, majd 3-5 kg/ha komplett lombtrágyát ajánlunk foszfordominanciával, 5% karbamiddal és magasabb adag bórral. És természetesen molibdént, ahol a növénynek kanál alakú levelei vannak. Ha a Fulhum adagját a tápanyaggal együtt két részre osztja, a hatás lényegesen jobb lesz.

Sérült repceállományokhoz 5 kg/ha cukrot ajánlunk. A növényeknek energiára van szükségük ahhoz, hogy regenerálódjanak a fagyok után, és ha a cukrot saját tartalékaikból merítik, nagymértékben lelassul a növekedésük.

Ritkás állományokban a Fulhumot ugyanabban az adagban Energen Activator Plusra cseréljük, amely ugyanilyen feladatot lát el a gyökérnövekedésben, de támogatja a repce mellékhajtásait és besűríti az állományt.

Közepes és erős repcében gyakorlatilag azonos a lombtrágyázás, az Energen-készítmények közül pedig csökkentett adagban 0,3 l/ha Energen Fulhum Plust, vagy később a regulációval 0,5 l/ha-os adagot használhatunk az előző években folyamatosan kiváló munkát végző Energen Stimul Plusból. De erre van még idő.

Ugyanakkor az időtényezővel is tisztában kell lenni. A növény vegetációja és fotoszintézise minden nap képezi a termést. 2023 tavaszán a hidegebb tavaszkezdés korlátozhatja a magasabb termést. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy tavasszal beindítsuk az állományokat a gyökerek serkentésével, a kalász fejlődésének foszforral történő támogatásával és gyors energiaellátással.

Nyilvánvaló, hogy a termésárakkal nem egyszerű a helyzet. Ezért a legmegbízhatóbb, leghatékonyabb és leggazdaságosabban megtérülő beavatkozásokat keressük a növényekbe. Ezért is fogunk rövid videókat rögzíteni az egyes területeken, amit a YouTube-on, az Energen CZ csatornán lehet megtekinteni az adott témában.

Kamil Kraus, Petr Král és Jarda Mach