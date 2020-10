A precíziós gazdálkodás előnyei

Manapság nálunk még sci-fi filmekbe illő jelenetnek számít, ha a földek felett drónok keringenek, és ezekkel figyelik meg a gazdák a növényeket, táblákat. Vagy pedig az, ha műholdas felvételek segítségével akár mobilon keresztül, egy klikkeléssel programozzák be a növényvédelmi lépéseket. A beprogramozott folyamatokat aztán hajszálpontosan hajtják végre a precíz módon beállított gépek.

Manapság nálunk még sci-fi filmekbe illő jelenetnek számít, ha a földek felett drónok keringenek, és ezekkel figyelik meg a gazdák a növényeket, táblákat. Vagy pedig az, ha műholdas felvételek segítségével akár mobilon keresztül, egy klikkeléssel programozzák be a növényvédelmi lépéseket. A beprogramozott folyamatokat aztán hajszálpontosan hajtják végre a precíz módon beállított gépek.

Pedig Tóth István, az Agroservis marketingmenedzsere szerint ebben van a jövő. Nem véletlenül választottuk beszélgetőpartnerünknek a cég illetékesét, az Agroservis ugyanis élen jár a precíziós gazdálkodásban, a digitális megoldásokra pedig mostanság még inkább ráerősített.

A precíziós gazdálkodás sokak számára nálunk még csak egy megmosolyogtató álom. Van ennek jövője Szlovákiában is?

Én azt mondanám, hogy a precíziós gazdálkodás lesz a „nagybetűs MEZŐGAZDASÁG”. Világszerte növekszik a precíziós technológiát alkalmazó gazdaságok száma, hazánkban is jelen van ez a tendencia, egyre többen használják a precíziós gazdálkodásra gépeinket.

Csak a nagy gazdaságok számára elérhető ez a gazdálkodási mód?

Egyelőre valóban csak a nagyobb gazdaságok alkalmazzák, de már a 200-250 hektár feletti gazdaságok számára is megéri áttérni a rendszerre. Azonban azt nem lehet egyértelműen behatárolni, milyen nagyságú területen éri meg áttérni, hiszen a befektetés megtérülése függ például a területi adottságoktól, vagy a termesztett növénytől is. Ezen tényezők figyelembevételével elmondható, hogy akár még a kisebb területen gazdálkodók számára is megtérülő lehet a befektetés.

Mi az előnye?

Elsősorban a mezőgazdasági termelés fenntarthatósága. Sok feladatkör és nagy felelősség hárul a gazdákra, sikeresnek kell lenniük, minőséget kell termelniük, mindezt a bizonytalan és változó időjárási és klímafeltételek mellett. A termelést mindenki gazdaságossá akarja tenni, és ez az egyik módja, hogyan valósíthatja meg. És mi ebben próbálunk partnerei lenni a vásárlóinknak.

Mi az alapja a precíziós gazdálkodásnak?

Az első lépés a műholdas állapotfelmérés és az adatátvitel. A jelenlegi rendszereknek köszönhetően még a 100 hektárnál kisebb táblák heterogenitását is tudjuk mérni, és sikeresen felbecsülhető például a belvíz állapota, a talajdegradáció, illetve a különféle stresszhatások mértéke. Felmérhető a növények állapota is. Ennek köszönhetően helyspecifikusan adagolhatók a növényvédő szerek, tápanyagok. Vagyis szabályozható például az, hogy egy parcellán mely területekre mennyi tápanyagot viszek ki, és nem veszik kárba az a mennyiség, amit feleslegesen kijuttatnék azokra a területekre is, ahol abból nincs hiány. Így nem terhelem a környezetet sem.

Az adatnyerés tehát ma már nem gond, viszont azt tudni kell felhasználni is.

Így van, kellő szintű szaktudás szükséges, hogy helyes döntést hozzunk, és eredményes legyen a technológia alkalmazása. Más szóval rendelkeznünk kell a megfelelő agrárismeretekkel, például a növény fejlődésére vonatkozó ismeretekkel, hogy a kinyert információkat helyesen tudjuk felhasználni. A mezőgazdaság is egyre naprakészebb szakembereket követel. A szaktudás hiányával nem lehet manapság sikeres termelést folytatni. Manapság elvárjuk, hogy egy mobil mindent tudjon, a televízióból és minden más egyéb digitális eszközből is a legkorszerűbbet választjuk, amely több funkciót képes elvégezni. A fejlődés a mezőgazdaságot sem kerülheti el.

A precíziós gazdálkodásban a drónok is fontos szerephez jutnak…

Igen, ezek egy táblán belül képesek felmérni és nagyon jó minőségben képet adni a heterogenitásról. Ehhez mérten meg tudjuk szabni, hogy az adott területen milyen beavatkozásra lesz szükség. A drónok segítségével nagyon gyorsan fel lehet mérni a problémát, ami aztán gyorsan elhárítható. Gondolok itt a betegségek, kártevők, gyomok megjelenésére. Azonban a drónok sosem helyettesíthetik a műholdas felvételeket, hiszen azok folyamatos adatnyerést biztosítanak.

Bár ez még nem annyira elterjedt megoldás, de manapság már a permetezés is elvégezhető drónokkal. Ez azonban még valóban a távolabbi jövő… Jelenleg még maradnak a „hagyományos”, de nem idejét múlt gépek, amelyek a begyűjtött adatok alapján „gombnyomásra” végrehajtják a szükséges beavatkozást.

Hozzátenném, hogy a műholdas, vagy a drónos adatokkal megszerzett információk feleslegesek, ha régi gépek segítségével akarjuk elvégezni a munkát, amelyek nem képesek a precizitásra. Az adatgyűjtésnek akkor van értéke, ha a kigenerált információk alapján a munkafolyamatokat korszerű gépekkel végezzük el, amelyek a beprogramozott adatok alapján képesek az adott területen pontosan annyi növényvédő szert, tápanyagot kijuttatni, amennyire szükség van. És ezt a feladatot a mi gépeink tökéletesen el tudják látni. Ráadásul a modern mezőgazdasági gépeink óriási előnyhöz juttathatják a gazdákat, hiszen ezek már megjósolják a hibákat, figyelmeztetnek arra, ha valami gond várható. A gazda és gépkezelő így fel tud készülni, amivel időt és energiát spórol meg.

Czigler Mónika