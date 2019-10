A teszt fényt deríthet a C típusú májgyulladásra

Az orvosok feltételezik, hogy Szlovákiában körülbelül 33 ezer ember szenved C típusú májgyulladásban (hepatitisz C). Szomorú, hogy tíz közül mindössze egy tud róla és kezelteti magát. Ennek talán az is az oka, hogy a nagy részt azok alkotják, akik kábítószerfogyasztáskor közös tűt használtak vagy használnak.