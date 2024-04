A tavalyihoz képest több elsőst írattak be a galántai, a diószegi és a szenci iskolába

A galántai Kodály Zoltán Alapiskolába több mint 330 gyerek jár, a következő tanévre 48 elsőst írattak be. Oláh Hajnalka igazgató hangsúlyozta, nagyon örülnek ennek a létszámnak, hiszen általában 40-50 közötti elsős érkezik minden évben az intézményükbe, tehát ez egy jó átlag.

„A beíratott gyerekekből 20 lakik Galántán, 12 azokban a falvakban, ahol már nincs alapiskola, tehát Kajalon, Taksonyon és Vágán, a többi pedig a járás egy-egy településéről érkezik. Ők többségében olyan tanulók, akiknek valamilyen kötődésük van Galántához, például a szülők egyike ide járt iskolába vagy korábban Galántán laktak, de elköltöztek valamelyik közeli faluba vagy a nagyszülő galántai. Ezen kívül négyen kértek halasztást”

– mondta el. Hozzátette azonban, hogy ugyan nagyon örülnek ezeknek a számoknak, de helyesen kellene értelmezni őket, hiszen sajnos a kisebb településeken szűnnek meg iskolák. Azt még nem tudja, lesz-e az első évfolyamban sajátos nevelési igényű tanuló, de mint fogalmazott, ilyen mindig van. Azt viszont, hogy pontosan milyen szakember segítségére lesz szükség, most még nagyon nehéz megállapítani. Az igazgató szerint kell hozzá több hónap, esetleg fél év, mire kiderül, hogy az adott tanulónak mire van szüksége, tehát asszisztenst leginkább másodiktól érdemes alkalmazni.

A diószegi Petőfi Sándor Alapiskola a tervek szerint 14 elsőssel indítja a következő tanévet, közülük 9 diószegi. Az iskolakörzethez tartozik Kismácséd, ahonnan 3, Kosút, ahonnan 1 és Vága, ahonnan 1 gyerek érkezik, egy pedig halasztást kért. Takács Katalin iskolaigazgatótól megtudtuk, a kilencedik évfolyamba 10 gyerek jár, tehát szeptemberben néggyel növekszik az iskola összlétszáma, ami jelenleg 72.

„Általában ennél kisebb létszámú osztályok vannak, jövőre az első lesz a legnagyobb. Van egy asszisztensünk, aki segíti a munkánkat. Sajnos egyre több a sajátos nevelési igényű gyerek, a beíratott elsősök között is van. Saját költségből nem tudjuk finanszírozni az asszisztenst, ezért reménykedünk, hogy pályázati úton sikerül alkalmazni”

– fejtette ki Takács Katalin.

A szenci Szenczi Molnár Albert Alapiskolába 35 elsőst írattak be a szülei, így két osztályt nyitnak jövőre. Előreláthatóan hatan fognak évet halasztani.

„Ez a szám átlag feletti, nem számítottunk rá. Nagyon sok olyan vegyes házasságban élő szülő választotta a magyar iskolát, akinek a gyermeke szlovák óvodába járt. Vannak olyanok is, akik a közelmúltban vásároltak ingatlant Szencen, nemrég költöztek a városba például Királyhelmecről, Pöstyénből, Párkány mellől, de olyan család is van, amelyik Cseklészen él, tehát olyanok, akikről eddig nem tudtunk. A legtöbb leendő diákot ismerjük, mert legtöbbször a szüleik is a mi diákjaink voltak vagy tudjuk, hogy kik jönnek az óvodából. A ballagó diákok száma idén 29 lesz, tehát a 262-es létszám emelkedni fog”

– részletezte Matus Mónika, az intézmény igazgatója hozzátéve, hogy az elmúlt 5 évben átlagban a 25-35-ös létszám váltakozott az első évfolyamban. Most először fordult elő, hogy két sajátos nevelési igényű gyerek érkezik az iskolába, közülük az egyik súlyos problémákkal küzd, de mégis ide kellett őket beíratni, mert az egész járásban sehol sincs magyar nyelvű speciális iskolai képzés. A szenci iskola köteles felvenni őket, mert körzeti intézmény, ezért az igazgatónak már most fejtörést okoz, hogyan fog asszisztenst találni, ha most még nem lehet kérvényezni, mert az említett két beíratott még nem az iskola diákja. „Valószínűleg minden lehetséges helyre adunk be kérvényt, mert az megoldhatatlan, hogy egy elsősnek ne legyen saját asszisztense, ahogy az is, hogy az egész alsó tagozatra kapunk egyet, aki a többiek kárára csak azzal az eggyel foglalkozik, akinek a legnagyobb szüksége van rá” – egészítette ki. Bízik benne, hogy májusban kedvező döntés születik a kérdésben.