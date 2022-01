A szakértő szerint visszatér a hideg téli idő. Nézzük, mikor!

Helyenként 10 Celsius-fokot is visszaeshet a hőmérséklet...

Helyenként 10 Celsius-fokot is visszaeshet a hőmérséklet...

A szilveszter és az újév melegrekordok közepette telt. A legmelegebb a pozsonyi repülőtéren volt, ahol 16,9 Celsius-fokra emelkedett a hőmérséklet, Selmecbányán pedig 9,6 fokot mértek, ami 1961 óta a legmagasabb érték.

Dél-Szlovákiában is tavaszi időjárást tapasztaltunk, de Jozef Iľko meteorológus a tvnoviny.sk-nak elárulta, hogy változás vár ránk, a lehűlés már a hét második felében megérkezhet. Míg hétfőn délnyugaton 12 fokos hőmérsékletet is mérhetünk, addig a hétvégén akár 10 fokkal is lehűlhet a levegő – írja a tvnoviny.sk.

"A hideg levegő január 6-án, csütörtökön érkezik hozzánk. Fokozatosan hidegebb lesz, különösen a reggeli hőmérsékletek tekintetében. A hétvégén visszatér a téli időjárás, de kemény fagyokra ne számítsunk" – mondta a portálnak Iľko.

(br, tvnoviny.sk)