A hibrid fenyegetésekről is tárgyalt Mikulec és Jourová

Pozsony | A jelenlegi biztonsági helyzetről, az illegális online-tartalmak ellenőrzéséről és a hibrid hadviselés elleni védekezésről is tárgyalt pénteken Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter és Věra Jourová, az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős alelnöke – tájékoztatott Zuzana Eliášová, a tárca szóvivője.

A megbeszélés során kitértek a közösségi hálók uniós szabályozási lehetőségeire is. „Idehaza bővíteni kell a kapacitásainkat és fokozni az álhírek elleni harcot, bővíteni akarjuk a Hibrid Fenyegetések Elleni Központot is, keresni fogjuk a lehetőségeket, hogy ezeket a költségeket uniós forrásokból fedezhessük” – jelentette ki a megbeszélést követően Mikulec, emlékeztetve, hogy a szlovák rendőrség a közösségi oldalán is aktívan harcol a hoaxok ellen.

Jourová leszögezte, a közös cél az illegális internetes tartalmak minimalizálása az EU-ban. Mikuleccel a Vár utcai támadásról és a tervezett rendőrségi reformról is beszéltek, melynek fontos része lesz a számítógépes bűnözés elleni harc is.