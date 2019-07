VIDEÓ: Hatalmas családi verekedés tört ki Disneylandben

Felkavarta a látogatókat és megríkatta a gyereket az a jelenet, amelynek a szombaton voltak szemtanúi az anaheimi Disneylandben. Egy család négy tagja esett egymásnak a vidámpark Mickey egér szekciójában, ám a rendőrség csak most indított vizsgálatot az ügyben, miután a bunyóról készült mobiltelefonos videók terjedni kezdtek a neten.

A felvételeken az látható, hogy egy nő valamiért arcon köpi a bátyját, ezután pedig gyorsan elszabadulnak az indulatok, a családtagok egymást ütlegelve, hajat tépve összeverekednek. Az erőszak a csitítási kísérletek ellenére többször is újra fellángol, egy látszólag csak békíteni igyekvő nő is a földre kerül, az egyik férfi két nőnek is brutálisan nekiesik.

A jelenet közvetlen közelében több kisgyerek is látható, folyamatosan gyereksírást lehet hallani, miközben többször elhangzik a látogatók részéről, hogy „hívják a biztonságiakat”. Ők azonban csak percekkel később, már a bunyó végén érkeztek meg, és mint utóbb többen is kifogásolták, hagyták simán elsétálni a botrány okozóit, mindössze egy jegyzőkönyvet írtak az esetről.

