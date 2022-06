Richard Sulík fia veszélyes kihívásokra vesz rá fiatalokat pénzért

A gazdasági miniszter fia, Filip Sulík nem rejti véka alá, hogy részben az ő projektjéről is van szó, Instagram-oldalán nyíltan hirdeti. A youdareapp nem egy mindennapi vállalkozás, sokszor veszélyes és ízléstelen kihívásokat foglal magába, mint például a pornóforgatás. Követőiket azonban arra is buzdítják, hogy pénzért vessék le magukat egy dombról bevásárlókocsiban. Az oldal indulása óta már majdnem 10 ezer követőt gyűjtött.

Bár a hasonló kihívások gyakoriak a fiatalok körében, a szakértő szerint ennek is megvannak a maga kockázatai. „Az első a több száz eurós pénzbeli jutalom, amely arra csábíthatja az embereket, hogy egy bizonyos határt átlépő és az értékeikkel ellentétes dolgokat tegyenek” – mondja Peter Strcula neuropszichológus a Krause Mental Care Grouptól.

Korábban az oldalukon olyan videókat is láthattunk, amelyekben gyerekek pénzért a fejüket a vécécsészébe dugják, majd lehúzzák, de a legutóbbi kihívásuk ennél is bizarrabb. „Találj valamilyen sz*rt, valahol az úton, és most ne nyomd szét a kezedben, hanem csak kóstold meg – rendesen harapj egyet belőle” – állt az útmutatásokban. Mindezért eurós jutalmat kínáltak, amelyre egy fiatal fiú jelentkezett is.

Filip Sulík kollégája egy korábbi cikkben azt állította, hogy a veszélyes kihívásokat eltávolítják az oldalról, de még jelenleg is elérhetők olyan videók, mint az „Egyszerre megiszok egy üveg vodkát”, vagy az „Átugrok három emberen biciklivel”.

(pluska)