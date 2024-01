XXIII. Nemzetközti Magyar Fotószalon – díjátadás a párkányi tárlaton

Ha január, akkor a Magyar Fotóművészek Világszövetségének vándorkiállítása a Barta Gyula Galériában. A január 10-én nyitott tárlaton szlovákiai magyar fotósokat is díjaztak, a közönség pedig egy 45 darabos összeállításban gyönyörködhet a nemzetközi szalon anyagából. A 23. évadot öt tematikus kategóriában hirdették meg – közölte a megnyitón Nagy Tivadar, a szakmai világszövetség alelnöke. A hagyományos, színes, monokróm kategória mellett a magyar himnusz keletkezésének kétszázadik évfordulója önálló kategóriaként szerepelt, a harmadik kategóriába pedig magyar szólások és közmondások alapján lehetett képeket küldeni. A természetfotók is külön kategóriában versenyeztek, az archaikus eljárással készített fotográfiák meghatározott témája idén Madách Imre: Az ember tragédiája c. művének kétszázadik évfordulója volt. Idén először nyitottak kategóriát a fiataloknak is, mégpedig három korcsoportban.

Nemzetközi mezőny, kiváló hazai alkotók

A nemzetközi szalon anyagát szakmai zsűri bírálta el Budapesten, Párkányba pedig egy 45 képből álló válogatás érkezett, köztük kiváló szlovákiai magyar alkotók díjazott fényképei. Katalógus idén sajnos nem készült, mert a kultúrára szánt támogásokat idén Magyarországon is durván visszanyesték. De a hazai fotográfusainkra joggal lehetünk büszkék, most is. A bősi Bátky Tamás a világszövetség aranyérmét kapta a Szabadon című fotójáért és oklevelet Az ördög bújt bele című képéért a szólások és közmondások kategóriájában. A perbetei Varga Tibor szintén aranyérmes lett az archaikus eljárással készült fotók kategóriájában, alkotásának címe: Mentsd meg az én lelkemet a fegyvertől. Az érsekújvári Toldi Zorán az idei nemzetközi évad egyik legeredményesebb fotóművésze. Az apa és lánya c. fényképéért ezüstéremmel díjazták, a Himnusz kategóriájában pedig bronzérmet kapott a zsűritől. Toldi Zorán egyúttal a legjobb alkotó díját is kiérdemelte az elfogadott képek és díjak pontszáma alapján. Három perbetei fiatal fotóst is meg kell említenünk a legjobbak közt. Erdélyi Eszter ezüstérmes lett a Vonalak című képével. Pinke Kornél a Káprázat c. fotográfiáért kapott oklevelet, Jakab András Gergely pedig Tibor – elnevezésű fényképéért kapott oklevelet az ifjúsági kategóriában. A Budapesten bemutatott szalonra rajtuk kívül Szlovákiából a következő alkotók képeit válogatták be a 320 műből álló kollekcióba: Halász Gizka – Csallóközaranyos. Prezmeczky Péter- Komárom, Holop Ferenc – Naszvad, Újhelyi Dóra – Perbete, Molnár Dominik – Perbete, Bálint Máté – Perbete, Jakab Ferenc – Perbete és Mészáros Lajos, lévai fotográfus alkotásait. Az észak- magyarországi régió fotográfusait is a szlovákiai magyar alkotók régiójába sorolják a versenyen. Közülük az egri Kállai László bronzérmet kapott a természetfotók kategóriájában, de a mezőnyben szerepelt a sajókeresztúri Bánóczi László, a miskolci Koós László, a salgótarjáni Agócs József, valamint a miskolci Tasnádi Tamás és Zombor Gyula is. A párkányi tárlaton külön köszöntötték a Budapestről érkezett Mészáros Ödönt, a világszövetség életműdíjas fotográfusát. A vándorkiállítás február 4-ig tekinthető meg Párkányban.