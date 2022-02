VIDEÓK: Az oroszok által támadott Kijevből is menekülnek a lakosok

A közösségi oldalakra az orosz támadás után több fotó és videó is felkerült, amelyeken látni, hogy a helyiek bőröndökkel menekülnek. A szakértők szerint sok lakos a nyugati határok felé veszi az irányt, hogy Lengyelországba, Szlovákiába vagy Magyarországra jussanak – írja a Refresher.

A felvételeken hosszú autósorok láthatók a főváros nyugati határában, továbbá a pénzautomaták előtt is várakoznak a lakosok. Kijevben hajnal óta szólnak a légvédelmi rakéták, a metrók is megteltek bőröndökkel felpakolt utasokkal, akik próbálják elhagyni a várost.

Traffic at 7 a.m. in #Kyiv's western neighborhood as many are trying to leave the city after Russia's airstrikes.



Video by @AnnaMyroniuk. pic.twitter.com/EvFBldmxxz — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 24, 2022

Scenes in #Kyiv, #Ukraine, this morning: this is what happens when your country is attacked by a foreign aggressor.



My heart is with the Ukrainian people.#StandWithUkrainehttps://t.co/eZ401XEfxR pic.twitter.com/2X7UsHKVpk — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) February 24, 2022

VIDEO: Air raid sirens as people leave #Kyiv amid heavy traffic jam. pic.twitter.com/Mxizr3vm5v — Ahmer Khan (@ahmermkhan) February 24, 2022

