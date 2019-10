VIDEÓ: Meghalt a férfi, aki 15 órán át lógott fejjel lefelé egy kémény tetejéről

Meghalt egy férfi, aki tizenöt órán keresztül lógott egy kémény tetejéről, fejjel lefelé. Az eset az angliai Carlisle-ban történt, a mentősök órákon át próbálkoztak azzal, hogy kiszabadítsák a férfit, ám nem jártak sikerrel.

A tűzoltókat hétfő hajnalban riasztották az észak-angliai város ikonikus nevezetességéhez, az 1836-ban épült gyapotmalom tornyához. Megpróbálták helikopterről elérni őt, de a helyzet veszélyessége miatt felhagytak vele.

TRAPPED AT HEIGHT: Rescue operation underway to free man stuck atop 290-foot tall smokestack in Carlisle, England. https://t.co/o7bZKQ3GXr pic.twitter.com/9nINZ3pRxY