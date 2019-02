Veszélyt jelenthet az egészségre az útlezárás Pozsonyban

Péntektől több forgalmas útszakaszról elterelték az autósokat a D4R7 és a Nivy autóbusz állomás építése miatt, más útvonalakon koncentrálódik a forgalom. Hétfőn 8 közúti baleset és 16 káreset történt a Pozsonyi Kerületben, de egyik sem függ össze az útlezárásokkal. Viktor Tuma a kerületi rendőrség bevetésirányítási osztályának igazgatója kiemelte, hogy a lakosok nem éltek vissza a segélyhívó vonalakkal és a főváros által elindított tájékoztató vonalon érdeklődtek a forgalmi helyzetről.

“Hétfőn kilencvenkilencen tárcsázták ezt a számot, a legtöbben azt kérdezték, hogy hol vannak a legnagyobb közlekedési dugók és hogy kerülhetik ki azokat” - mondta Tuma.

Ezen kívül az autóvezetők javaslatokat is tettek a közlekedési jelzésekkel és a forgalom átszervezésével kapcsolatban. Közlekedési mérnökök és a magisztrátus alkalmazottai foglalkoznak a tanácsokkal. A rendőrség rámutatott, hogy több vállalat közreműködött abban, hogy átjárhatók maradjanak az utak, például megengedték, hogy otthonról dolgozzanak az alkalmazottak. A rendőrség folyamatosan figyeli a közlekedési helyzetet, a Tiszta levegőért kezdeményezés felhívta a figyelmet arra, hogy emellett a lakosok egészségére is nagyobb figyelmet kell fordítani és a levegő minőségére is ügyelni kell. Dana Mareková a kezdeményezés képviselője szerint azon kívül, hogy a tömegközlekedési eszközök használatára ösztönzik a lakosokat, megfelelően tájékoztatni kellene őket a levegő minőségéről is. A kezdeményezés úgy látja, hogy a fővárosban kevés helyen mérik a levegő minőségét és bővíteni kell az állomások hálózatát. Amíg a magisztrátus nem lép az ügyben, addig a kezdeményezés saját mérőeszközöket helyez el a korlátozásokkal érintett területen.

“Arra számítunk, hogy az érintett területen magasabb lesz a nitrogén-oxidok és a szilárd részecskék koncentrációja, ami növeli a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, csökkentik a szervezet ellenálló képességét, károsítják a légutakat, a hörgőket és a tüdőt” - magyarázta Mareková.

A kezdeményezés tagjai azt javasolják, hogy a környéken élők ne sportoljanak a szabad levegőn, akkor szellőztessenek, amikor ritkább a forgalom és ne használják a légkondicionálót az autóban. A Kerékpáros koalíció Polgári Társulás azt ajánlja, hogy a biciklisek a szűkített sávok helyett inkább a közeli utcákban kerékpározzanak.

A hétvégén tovább bővül a korlátozások száma a fővárosban, a vízvezeték áthelyezése miatt a Slovnaft utcán csak egy sávban haladhat majd a forgalom. Hétfőtől Pozsonypüspöki irányában mintegy 50 méter hosszan lesz lezárva az egyik sáv. (TASR)