Világsztárok a kampányban

Fontosak ön szerint a világsztárok a választási kampányban? – kérdezte Bandika Ervintől a Gyógyuló gyíkhoz címzett óbudai kocsma kerthelyiségében.

Nem ittak semmit, meg nem is ott ültek, meg nincs is ilyen kocsma, de ez most mellékes, Ervin szerint a világsztárok jelentősége egy sikeres választási kampányban megkerülhetetlen. Emlékeztetett is, hogy emlékszik arra, amikor a Claudia Schiffer nevű egykori szupermodell 1998 őszén Szlovákiába érkezett, hogy jelenlétével emelje Vladimír Mečiar választási kampányának fényét. Mečiar karjaiba is emelte a világsztárt, meg táncra is perdült vele egy fotó kedvéért. De volt itt ilyen célból Gérard Depardieu és Jean-Paul Belmondo is. Meg is nyerte Mečiar a választást, és bár igaz, hogy kormányt már nem tudott alakítani, de azért ezekre a szép momentumokra tisztán emlékszünk.

Annál is inkább, egészítette ki Bandika, mert Tarlós István, Budapest főpolgármestere, aki az októberi helyhatósági választáson ismét ringbe száll a posztért, múlt pénteken fogadta a Scarlett Johansson nevű világsztárt. A főpolgármester megmutatta irodáját is a színésznőnek, akivel a város történetéről és működéséről beszélgetett. A kerületek és a főváros viszonya kapcsán New York is szóba került, mindketten találkoztak személyesen korábbi New York-i polgármesterekkel. A színésznő elismerően nyilatkozott arról, hogy a 30 éve a városvezetői pályán dolgozó Tarlós István kerületi polgármesterként 16 évig irányította Óbudát, 9 éve pedig a fővárost. Az különösen tetszett a sajtóközlemény szerint a színésznőnek, hogy sok fiatalt, kisgyermekes szülőt látott a városban, ami nagyon fontos a jövő szempontjából. Nem minden városban van ez így, ahol élete során forgatott, tette hozzá.

Ervin bólintott, és odaszólt a Gyógyuló gyík pincérnőjének, hogy először is, nagyon hasonlít maga nekem valami világsztárra, talán a Scarlett Johansson, másodszor meg hozzon már legyen szíves még két kis Gössert. A pincérnő tört magyarsággal köszönte meg a bókot, és közölte, hogy azért hasonlít olyannyira a Budapesten gyakran forgató amerikai színésznőre, mert igazából ő az. Annyira nagy hatással volt ugyanis rá a 16 éven keresztül oly sikeresen irányított Óbuda, hogy ideköltözött, a forgatások üres napjain pedig pincérnőként igyekszik szert tenni fizetéskiegészítésre. Ezért láthatják őt most a Gyógyuló gyík vendégei. Jövő héten ismét indul egy fontos forgatás, akkortól aztán megint nem lesz itt egy darabig.

Bandika és Ervin egymásra néztek, gyíkká változtak, aztán elfutottak valahová.

A szerző a Vasárnap munkatársa