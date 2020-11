Védekezés – vádaskodással

A Tisztítótűz kiugrasztotta odújából az eddig lapító Robert Kaliňákot is.

A Tisztítótűz kiugrasztotta odújából az eddig lapító Robert Kaliňákot is.

Nyilván azért vállalt a rendőrségi akció után tévés interjút, mert a vizsgálati fogságban valaki elmondta, hogy a volt belügyminiszer is eljárogatott Norbert Bödör borospincéjébe, ahol a vallomások szerint a nyitrai oligarcha által irányított bűnszervezet, a főzsaruk és a Smer holdudvarához tartozó nagykutyák elosztották a csúszópénzeket ,és számukra fontos országos és személyi ügyekben egyeztettek. Kaliňák elismerte: valóban járt ott, de csak poharazgattak, törvénytelenségekről szó sem volt. Magyarázkodása legfeljebb addig áll meg, amíg a rendőrséggel együttműködő egykori cimborái nem rukkolnak elő további, rá nézve is terhelő dolgokkal. Ettől tarthat Kaliňák, ezért követi Robert Fico „legjobb védekezés a támadás” taktikáját. Ő is Matovičék valamiféle bosszújáról, a rendőrségnek adott politikai megrendelésről, mi több: a jogállamiság fokozatos felszámolásáról papol. Igaz, nem akkora hangon, mint a pártelnöke, aki előbb az államfőnek írt levelet, majd miután cáfolták alkotmányossággal kapcsolatos aggályait, Věra Jourovához, az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős alelnökéhez fordult panasszal, kérve a közbelépését. Amire aligha kerül sor.

Kétségtelen, hogy a kabinet nem ritkán zűrzavaros és meggondolatlan döntéseket hoz. Ráadásul Zuzana Čaputovát (az alaptörvény szerint a hadsereg főparancsnoka) megkerülve a kormányfő és a védelmi miniszter rendelte el a katonaság bevetését az országos teszteléseken. Ezekre a hibákra némi mentség a ránk zúduló járvány miatti vészhelyzet, különösen az azonnali döntéskényszer. Ám a Smer vezetői mostani próbálkozásaikkal sem menthetik az irhájukat, mert évekig legalábbis szemet hunytak a vizsgálati fogságba került közéleti maffiózók háborítatlan garázdálkodása felett. És nem kizárt a büntetőjogi felelősségük sem. Dáridózásaikra Andrej Kiska is emlékezteti őket, közösségi oldalán felidézte azt a kálváriát, amit Fico és gépezete okozott neki: „Tudtam, hogy Gašpar Kaliňák kiszolgálója, akit Fico, Bödör kebelbarátja irányít. Az egész rendőrséget, bíróságot és az ügyészséget a markukban tartották” – írta. Őt is igyekeztek megfélemlíteni, besározni, miután nem volt hajlandó elvtelen alkura az Alkotmánybíróság elnöki posztjára ácsingózó Ficóval. Ezért a Kiska elleni gátlástalan kampányával a parlamenti választás előtt megtorpedózta a leköszönő elnök kormányfői ambícióit, de az elbizonytalanodó választók mégsem a Smerre, hanem főleg Matovič pártjára voksoltak.

Egyébként megszólalt a megbízott országos rendőrfőkapitány is. Megüzente a két Robertnek, hogy semmiféle politikai nyomás sem befolyásolja tevékenységét, és szabad kezet kaptak minden bűncselekmény felgöngyölítéséhez. Ez a válasz aligha javított Fico és Kaliňák közérzetén, illetve tovább rontotta a Tisztítótüzet felügyelő ügyész nyilatkozata. Ondrej Repa ugyanis kijelentette, hogy a nyomozás ezekben az ügyekben korántsem zárult le, vannak még gyanús személyek a rendőrség látókörében. Rövidesen kiderülhet, kire, kikre gondolt.