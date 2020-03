Új korszak?

Ellenzékbe került a Smer, de nem bukott akkorát, ami kizárná, hogy valamikor még visszatérhet. Robert Fico nyilván próbálkozni fog ezzel, és a kezére játszik az új garnitúra tapasztalatlansága és tarkasága, világnézeti különbözősége.

Másrészt Szlovákia nem az az ország, ahol klasszikus parlamenti „váltógazdaság” működik, tehát négyévente váltják egymást a politikai erők. Itt korszakok vannak.

Először volt a Mečiar-korszak, aztán jöttek Dzurindáék, majd a Fico-korszak. Akkor talán most a Matovič-korszak küszöbén állunk?

A HZDS-ben és az SDKÚ-ban az is közös, hogy amikor lejárt az ideje, eltűnt a politikai süllyesztőben, Mečiarnak és Dzurindának nem volt esélye az igazi visszatérésre. Hogy a Smerrel és Ficóval is így lesz-e, az még kérdés.

És tegyük hozzá, hosszú távon egyelőre az Egyszerű Emberek sorsa is kérdéses.

Amiben újat hozott a választás, az az, hogy egy erős, populista politikust egyetlen másik párt győzött le. Mečiart csak egy pártszövetségnek sikerült legyűrnie, és így volt ez Ficóval is az első kormányzása után. Most is valami ilyesmire készült az eddigi ellenzék, a Progresszív Szlovákia–Spolu tárgyalt Kiska pártjával, majd egy még szélesebb együttműködésről folyt az egyezkedés, amely a Váltás blokkja nevet kapta volna, de ezek mind zátonyra futottak. Matovič távol tartotta magát ezektől a bizonytalan ellenzéki integrációs tárgyalásoktól, és mint utólag kiderült, nagyon helyesen.

A Za ľudí két számjegyű eredménnyel kacérkodott, végül éppen csak átcsúszott a parlamenti küszöbön, a PS/Spolunak is hasonló ambíciói voltak, de végül elbukta a koalíciók számára kötelező 7 százalékos küszöböt. És ezzel el is érkeztünk az utolsó dologhoz, amiben igazán különleges volt ez a választás: soha ennyi szavazat nem veszett még el. 820 411-en szavaztak kimaradó pártokra, a választók 28,39 százaléka. Ezeken a szavazatokon a parlamentbe jutó pártok osztoztak. Ez semmiképpen sem csökkenti az új parlament legitimitását, de reprezentatívnak sem lehet nevezni a képviseletet. És nemcsak a PS/Spolu elveszett 200 ezer szavazata miatt, hanem mert a magyar kisebbségnek sincs parlamenti képviselete. Az ok ugyanaz a PS/Spolunál, valamint az MKP-nál és a Hídnál is: a pártok vezetői képtelenek voltak felmérni saját erejüket és esélyeiket, valamint a kockázatokat.

Nem a legjobb kiindulási alapot jelentik az új kormánykoalíció pártjai közötti világnézeti és értékrendbeli különbségek. Ugyanakkor az új kormány elsődleges és legnagyobb feladata a korrupció csökkentése: elvágni a szálakat, megtisztítani az igazságszolgáltatást és visszaadni a polgároknak az országot. Ehhez pedig Matovič és a másik három párt kellő felhatalmazást kapott.

A szerző a TASR munkatársa