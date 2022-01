Új hullám, új szabályok

Az idei év első hónapjai még minden bizonnyal az omikronról, az oltásról, a karanténszabályok módosításairól és a sok új fertőzöttről szólnak majd – nemcsak Szlovákiában, hanem egész Európában és a világon. És szinte biztosra vehetjük, hogy ha lopakodó üzemmódban is, de mind több helyen vezetik be a kötelező az oltást.

Számos európai országban – minden korábbi rekordot megdöntve – már a százezret, van, ahol a kétszázezret is meghaladja az új fertőzések száma. S bár az eddigi adatok alapján az omikron enyhébb tünetekkel jár, a sok fertőzött miatt a kormányok a karanténszabályok módosítására kényszerülnek – ellenkező esetben előfordulhat, hogy egyszerre annyi ember lesz izolálva, hogy komolyan veszélybe kerül az ellátási láncok és a gazdaság működtetése. Láttunk már ilyet a delta-variáns tombolása alatt az Egyesült Királyságban, ahol hetekig volt hiánycikk az üzemanyag (mivel olyan sok ember esett ki a szállítási láncból), a szupermarketek polcai pedig üresen kongtak (persze ebben szerepet játszottak a brexit utóhatásai is). De nem kell hónapokat visszamenni az időben, a sok karantén miatt a napokban több ezer repülőjáratot töröltek (csak a tegnapi napon több mint 4 ezret), mivel a fertőzés vagy kontaktszemélyek miatt a személyzet és a pilóták jelentős része karanténba került. Ez a jelenség a következő hetekben tovább erősödhet, más szektorokban is jelentkezik, így a kormányok sorra jelentik be – nagyon helyesen – a karanténszabályok módosítását. A spanyolok tízről hét napra csökkentik az izoláció időtartamát, a franciák is hasonló szabályt vezettek be, azzal, hogy az 5. napon elvégzett teszt negatív eredménye véget vet az elzárásnak. Az olaszok pedig már karanténba sem zárják azt, aki pozitív személlyel került kapcsolatba.

Ám a szabályok enyhítésének van egy fontos feltétele – a teljes védettség, az olaszoknál pedig csakis a harmadik oltás ment fel a kötelező karantén alól. Vannak országok, amelyek nem ennyire naprakészek (annak ellenére, hogy ma már tudjuk, hogy a delta- vagy omikron-variánssal fertőzött személy már a második-harmadik napon pozitív tesztet produkál), és még mindig az első verziónál megismert kockázatok alapján szabják meg a karantént. Ilyenek a mindig szigorú ausztrálok, ahol azért kell óriásgépekkel repülni, mert hazatérés után 14 napra bezárják a teljes személyzetet… Az országonként eltérő szabályok miatt pedig nemcsak a helyiek élete válik kiszámíthatatlanná, hanem a turistáké is. Számos olyan beszámoló kering az interneten, hogy a tengerparti nyaralás helyett kéthetes karantént kapott a nyaraló.

Közben pedig mind több ország nehezíti a beoltatlanok életét, van, ahol már nem kérdés a kötelező oltás (ilyen például Ausztria), van, ahol még maszatolnak, de szinte biztosra vehetjük, hogy néhány hét múlva már csak az lesz a kérdés, mikortól lesz kötelező az oltás, esetleg, hogy mely társadalmi csoportok számára. Az omikron berobbanása Szlovákiában is felgyorsíthatja ezt a törekvést, a magas esetszámok pedig az akadékoskodó koalíciós partnereket is meggyőzhetik, hogy nincs más út, mint az oltás és a harmadik, megerősítő oltás. A trendeket figyelve pedig mindinkább az látszik, hogy a korábban két oltás után ígért szabadságot csak a harmadikat, a „boostert” felvevők kapják meg – mind belföldön, mind külföldön.

Az nem kérdés, hogy az omikronhullám eléri-e Szlovákiát, csak az, hogy mikor. Ami viszont biztos, hogy nagyon intenzív lesz, de rövid – állítják a szakemberek. A nyugat-európai számokat figyelve nálunk is hamarosan meghaladhatja a tízezret a napi esetszám, ezért Szlovákiában is módosítani kell a karanténszabályokon – nem a kormányzati kegy miatt, hanem hogy az ellátás, a termelés, a gazdaság ne omoljon össze.

A két-három naponta megduplázódó esetszám egy újabb, nagyobb hullámot verhet a világra, ám egyben elhozhatja a reményt, hogy ez a hullám lesz az utolsó, és néhány hónapon belül túl leszünk e kétéves borzalmon.