Nem érdekelte őket, hogy az igazságügyi miniszter szerint Szlovákiában irreális elképzelés a marihuána dekriminalizálása, és nem érdekelte őket, hogy Szlovákia több mint egymilliárd eurót készül elkölteni F–16-os szuperszonikus vadászgépekre. Nem érdekelte őket, hogy Budapesten utcai összecsapásokba torkollt az adventi készülődés, pontosabban a túlóratörvény parlamenti elfogadása, és nem érdekelte őket, miért olyan drága mindenhol a pucolt dió. De még az sem, miért nem esznek a közép-európaiak halat. Már a lengyeleket leszámítva, ugye, mert a lengyelek sok halat esznek.

Csak az érdekelte őket, miért pont most távozik Liptai Claudia a tévé kettőtől, tizenhét év után. Egy interjúban a show-műsor-vezető azt mondta: a fia mellett szeretne lenni, és ha munkába jár, akkor a gyerekére maradó idő leszűkül. Erről eszükbe jutott az a favicc, hogy két döglött antilop beszélget a szavannán, majd amikor megjelennek felettük a dögkeselyűk, azt mondja egyik a másiknak: gyorsan tettessük magunkat élőnek, hogy békén hagyjanak! Miután ezzel megvoltak, diszkréten átfurakodtak a tömegen a kürtőskalácsos bódéhoz, és miközben sorban álltak, azon morfondíroztak, meg merjék-e kérdezni a kürtőskalácsos bódé személyzetét, nem tudja-e esetleg valamelyikük, miért hagyja ott Liptai Claudia épp most a tévé kettőt. Nagy nehezen fel is tették a kérdést: kérünk egy vaníliásat meg egy diósat, továbbá azt is szeretnénk megkérdezni, nem tetszik-e tudni valamit arról, hogy Liptai Claudia miért hagyja ott a tévé kettőt. A sütőfára tekert tésztát a parázs felett forgató fiatalember szólt csak vissza nekik. Elmondta, szerinte a szórakoztatóipar jelenleg a szuperszonikus turbulenciák időszakát éli. Senki nem tudhatja, mit hoz neki a holnap, tette hozzá, ezt a hatalmas igazságot pedig azzal a ténnyel illusztrálta, hogy néhány hete a kaliforniai tűzvész miatt olyan sztároknak égett porig a malibui villájuk, mint Julia Roberts, Pierce Brosnan vagy Lady Gaga. Mire ezt végigmondta, már bele is rakta a forró kalácsokat egy-egy nejlonzacskóba, mely szépen rájuk olvadt. Bandika és Ervin megköszönte, fizetett. Továbbindultak, a műjégpálya irányába, hogy a korcsolyakölcsönző embertől is megkérdezzék, mit sejt Claudia távozása mögött.