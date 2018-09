Szerelmes szívek

Véget ért Danko románca Bugárral, most Ficóval zúgtak egymásba. Méghozzá az alkotmányos keretek között.

Az alkotmány napja alkalmából adott ünnepi fogadás házigazdája Andrej Danko házelnök volt, az első számú díszvendég pedig a Smer elnöke, Robert Fico.

A mottója meg lehetett volna Michel de Montaigne majd ötszáz éve született mondása, mely szerint

azokat az ostobaságokat a legnehezebb elviselni, amelyeket ünnepélyes ábrázattal hirdetnek.

A házigazda meg a díszvendég mélyen egyetértett abban, hogy „az alkotmány napja számunkra az egyik legfontosabb és döntő ünnepünk” (Danko), valamint hogy „a köztársaság számára nagy és komoly ünnep” (Fico).

Vannak emberek, akiket annyira leköt a hazaszeretet, hogy közben nem marad idejük a saját anyanyelvük elsajátítására sem, és nem tudnak egy szabályos szlovák mondatot kinyögni. És vannak, akiket annyira magával ragadott az alkotmány fontosságáról való szónoklás, hogy elfeledkeznek magának az alaptörvénynek a tiszteletben tartásáról.

A szlovák hagyományok már csak ilyenek, és a két főszereplő szigorúan tartotta is magát hozzájuk. De az ünnepélyes aktus lehetőséget adott arra, hogy mást is „lekommunikáljanak”.

Aki azt hitte, hogy senki nem múlhatja felül Alojz Hlina és Igor Matovič minapi hirtelen egymásra találását, annak látnia kellett volna, hogyan turbékolt az ünnepségen Danko és Fico. Az előbbi minden lehetséges alkalmat megragadott, hogy elmondja, mennyire boldog, hogy a „Robo is eljött”, a másik meg nem győzte köszöngetni a meghívást. Aztán a házelnök és a hivatalos műsorvezető is azt ismételgette körbe-körbe, hogy a Smer elnöke bizony-bizony már „háromszoros miniszterelnök”. A Szovjetunióban volt valaha az egyik megkerülhetetlen formula, hogy aki kiejtette Jurij Gagarin nevét, azonnal hozzá kellett tennie, hogy „pervyj kosmonaut”. Most valami hasonló dívik nálunk. És mivel a „háromszoros miniszterelnök” semmivel sem akart Danko adósa maradni, a beszédébe csak beszúrt olyan kliséket, hogy

házelnök úr, tehozzád fordulok, mert nagy befolyással bírsz ebben az országban...

Amikor pedig mindketten elmondták a mondanivalójukat, nemcsak kezet ráztak, hanem jobbról-balról amolyan műpuszi is elcsattant (a harabini csókoknál még nem tartunk, de hát ami késik, nem múlik).



Egyszóval Danko és Fico fontosnak tartotta az ország tudtára adni, hogy ugyanolyan pompásan megértik egymást, mint egykor Fico és Slota. Bugár Bélával véget ért a románc, Danko most a Smer elnökét imádja, mindjárt ki is jelentette, mennyire szeretné, ha a következő választások után visszatérne a csúcsra.

Fico emellett szólózott is egyet az ünnepségen és bejelentette, hogy „nagyon komoly alkotmányos válság elé néz az ország”. Nem tudja ugyanis elképzelni, hogy a parlament 18 megfelelően felkészült alkotmánybíró-jelöltet tudna megválasztani, akik közül majd az államfőnek kell választani és kinevezni őket. A mondat értelme teljesen világos: van az országban 18 kellően felkészült alkotmánybíró-jelölt, de a Smer elnöke csak a „sajátjait” akarja látni az Alkotmánybíróságon.

A szerző a Trend hetilap munkatársa