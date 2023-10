Peter Pellegrini pudingja

Pellegrini sajtótájékoztatón igyekezett megmagyarázni, miért hagyta abba a tárgyalásokat a két liberális politikai tömörüléssel meg a szlovák kereszténydemokratákkal. A Hlas elnöke szerint nagy kockázatot jelentett volna, ha velük lépnek szövetségre, hiszen még csak az informális egyezkedéseknél tartottak, de Alojz Hlina (SaS) máris korrupcióval gyanúsította meg Milan Majerskýt, a KDH vezetőjét, Richard Sulík pedig a közösségi hálón oktatgatta Michal Šimečkát, a PS elnökét, hogy szerinte milyen ajánlatokkal lehetne rábírni Pellegrinit a Fico nélküli négypárti szövetség kicsikarására, ami végül nem sikerült.

E hét elején kiderült, hogy a Hlas elnöksége egyhangúlag a szlovák nemzetiekkel együtt azt a pártot választotta szövetségesül, amelyre három évvel ezelőtt rácsapták az ajtót – azt állítva, hogy a Smernek nincs jövője, Fico is már csak a múlt embere. Ám a Smer elnöke elképesztő erőfeszítéssel alaposan rácáfolt erre a vélekedésre. Kellő politikusi tapasztalattal ördöngösen használta ki Igor Matovič, majd pedig Eduard Heger kormányának baklövéseit, a polgárokat egyre inkább felháborító, egymás közötti viszálykodásait, és negyedszer is visszaküzdötte önmagát a kormányrúdhoz. A nyilvánosságra hozott egyetértési emlékeztetőből kihámozható, hogy Fico nem adta ki a kezéből a kormányfői gyeplőt, ahogy a Hlas elnöke szerette volna. Ő viszont cserébe házelnök lehet, pártja pedig eggyel több minisztert jelölhet, mint a Smer. Jól értesültek szerint az alku részeként Pellegrini Ficóék és Dankóék támogatásával indulhat a jövő évi államfőválasztáson, de erre a találgatásra az érintett csak mosolygott.

A nyilvánosságra hozott egyezségben mindhárman kiállnak az ország EU- és NATO-tagsága, valamint az eddigi külpolitikai irányultsága mellett. A dokumentum kilátásba helyezte az igazságszolgáltatás és a büntetőjogi eljárások reformját, ami jogos aggodalmat kelthet, és ez alapos tisztogatást jelenthet az említett területeken. Annyi már most bizonyos, hogy Hamran István távozik az országos rendőrfőkapitányi posztról, nyilván több társával együtt. Az újdonsült partnerek alig leplezett bosszúként Daniel Lipšic azonnali leváltására, esetleg a Speciális Ügyészség teljes felszámolására is törnek. A jelek szerint Fico ravaszul Matúš Šutaj-Eštoknak, a Hlas 36 éves eddigi menedzserének engedné át a sötét tervek, többek között a civil szervezetek elleni hadjárat végrehajtáshoz szükséges belügyminiszteri tisztséget. Elsősorban a hivatásos művészek, de az amatőr együttesek vezetői között is valóságos riadalmat keltett az a kiszivárgott hír, miszerint a kulturális tárca élére a szélsőséges megnyilvánulásairól és mélynemzeti hőzöngései miatt elhíresült Tomáš Taraba kerülhet, aki egy vérnacionalista törpepártból az SNS listáján jutott be a parlamentbe. Társa, Rudolf Huliak pedig a környezetvédelmi minisztérium tárcavezetője lehet. Ő nemrég azt szajkózta, hogy az elszaporodott megyéket Brüsszel telepítette a szlovák hegyekbe, hogy minél többet ártson az unióellenes hazafiaknak...

Hazai magyar szempontból jó hír – Eva Slavkovskának a magyar iskolák elleni garázdálkodásaira gondolva –, hogy az oktatásügyet Tomáš Drucker irányíthatja, nem pedig valamelyik szlovák nacionalista. Az ilyesféle törekvéseket Fico remélhetően azonnal megfékezi, az Orbán Viktorhoz fűződő jó kapcsolatának megőrzése érdekében is. Pellegrini egyébként fogadkozik, hogy megfékezi régi-új cimboráinak esetleges túlkapásait. Kérdés azonban, vajon valóban lesz-e politikai ereje erre, vagyis a pártjának jelképes pudingját megeszik-e koalíciós partnerei.