Orosz hatalmi téboly

A legsötétebb forgatókönyv vált valóra. Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap totális, átfogó háborút indított Ukrajna ellen. Már nincs szó a szeparatista, magukat Donyeck és Luhanszk Népköztársaságoknak tartó régiók elfoglalásáról, hanem Ukrajna porig alázása a cél, hiszen a Szlovákiától alig 200 kilométerre levő Ivano-Frankovszk és Lvov megyékre is csapásokat mértek. Elképesztő erőkkel vonták körbe szomszédunkat, a Távol-Keletről is átdobtak alakulatokat. December óta meneteltették katonáikat, márpedig Talleyrand, Napóleon külügyminisztere is megmondta már: A szuronyokkal sok mindent lehet csinálni, csak ülni nem lehet rajtuk. Hát most felálltak és elindultak...

Kimondható, a Kreml bunkerében évek óta elszigeteltségben élő, mobiltelefont, internetet nem használó Putyin teljes mértékben a saját paranoiás, összeesküvés-elméletekkel fűszerezett lehatárolt világának hisz. A nagyorosz álmokat kergető, az abszolút hatalom 22 éve alatt élve mumifikálódott politikus egészen elképesztő nyelvezetet használt az Ukrajna elleni támadás indoklásakor: szerinte az a cél, hogy a keleti szomszédot, amelynek létét is megkérdőjelezi, úgymond megtisztítsák a náciktól. George Orwell 1984 című könyvéből bőven merített, oly gyakorlottan használja az „újbeszél” nyelvet. Nem háborúról beszél, hanem különleges katonai műveletről, nem katonákat említ, hanem békefenntartókat, a támadást önvédelemnek hívja. Ez ismerős a szomszédaihoz kéretlenül bevonuló Szovjetunió időszakából, aminek felbomlását máig siratja a Kreml ura.

Hogy lehetséges, hogy Putyin ennyire elrugaszkodott a valóságtól? Úgy, hogy beleesett a diktátorok szokásos csapdájába. Az önkényurak előszeretettel veszik körül magukat talpnyalókkal, olyanokkal, akik nem a valót, hanem a szépet mondják, azt, amit az abszolút hatalommal bíró éppen hallani akar. Ez most hétfőn, a szakadár tartományok elismerése előtti, az orosz állami tévé által is közvetített, megrendezett tanácskozáson is látszott. Az orosz külföldi hírszerzés vezetőjét „élő adásban” úgy leckéztette meg Putyin, mint a házi feladatot el- bliccelő kisdiákot az arrogáns tanár. A kémfőnök mintha egy pillanatra ellenkezett volna, mire minden oroszok elnöke szinte ízekre szedte.

A második világháború vége óta nem robbant ki ilyen jelentős fegyveres konfliktus Európában. Moszkva célja egy demilitarizált, haptákban álló, önállótlan Ukrajna. Nem kizárt, hogy az orosz–ukrán határhoz közeli 1,4 milliós Harkov (ukránul Harkiv), amit ostromgyűrűbe fogtak, lesz az új bábállam ideiglenes székhelye. Ebben nagy gyakorlatuk van, ilyesmit már eljátszottak a lengyelekkel, az 1939-es téli háborúban a finnekkel. Csehszlovákiával 1968-ban finomkodtak, mert ún. behívólevélre vártak… Talán a kelet-ukrajnai szeparatisták már éppen fogalmazzák a „levelet”, hogy legalizálják a bevonulást.

Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára tegnap kiemelte, a béke máig nem természetes állapot. A Nyugat kőkemény kiállására van szükség, és újra növelni védelmi kiadásainkat. Amiatt is, hogy Putyin az 1997-es állapothoz akar visszatérni, azaz Szlovákiának vagy Magyarországnak ehhez ki kellene lépnie a NATO-ból. A józan ész kiköltözött a Kremlből – mondta Sz. Bíró Zoltán Oroszország-szakértő. Így viszonyuljunk a helyzethez és az orosz medvéhez oly szeretettel törleszkedőkhöz.