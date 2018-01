Úgy tűnik, ma már minden tudomány, a hajmosás is. Negyven éve a női magazinok még arról írtak, hogy fontos a rendszeres hajmosás, és mosószappan helyett jobb a sampon, ma meg már időnként tanácsos samponlemosó sampont is használni, ami leviszi a hajra rakódott szilikont és egyéb tudományosan kifejlesztett hajpacsmagot. S úgy tűnik, van egy újabb sláger.

A „Hogyan mosnak hajat a kínaiak” című kisvideóban egy férfi mossa a haját egy vödör fölött. Időnként rárikkant a mellette álló kisfiúra, aki a kezében tartott vizeskancsóból egy keveset rálöttyint a férfi fejére, hogy lemoshassa a habot. De a férfi keveselli az öblítővizet, egyre gyakrabban és egyre nyomatékosabban rikkantgat a kisfiúnak. Aztán a kamera a férfira közelít és látjuk, hogy most már a megfelelő sugárban folyik az öblítővíz. Aztán a kamera újra kitágul, és látjuk a vigyorgó kisfiút, amint nagy ívben pisil a férfi habos fejére. Persze a kínaiak sem így mosnak hajat, ezt a megrendezett videót viccnek szánták az alkotói.

Pedig lehet, hogy nem vicc. Mert állítólag az új sláger a pisi. Nem a pisisampon, bár lehet, hogy az is lesz (mert az nem megengedhető, hogy az embernek valamije ingyen legyen), hanem az egyszerű vizelet, amit magunk termelünk. A fodrászom mondta, aki valamelyik amerikai celeb oldalán olvasta, hogy a „pisivitamin” tette ilyen szépen csillogóvá a haját. S mint tudjuk, a celebek példája ragadós.

Elkísértem a barátnőmet az ő fodrászához, aki maga is sztár, még Simona Krainová topmodell is hozzá jár Prágából. Ha valaki, ő biztosan értesült erről a pisidolgról. Egyelőre csak bámészkodom. A fodrásznak röpköd a keze, jó nézni, ahogy dolgozik. A bejárattal szemben a borbély csattogtatja ollóját. Egyszer csak belép a szalonba egy ortodox zsidó férfi. A pozsonyi rabbi. Gyakran látni őt a városban és koncerteken is, mert kiváló zenész. Beül a borbély székébe, az szépen megigazgatja a haját, a szakállát és a pajeszát. A szalonban levő nők egymásra mosolyognak. Nem rosszból, csak mert ilyet még nem láttak. Mint egy Woody Allen-film, gondolom.

Akkor kinyílik az ajtó, és belép három arab nő, karjukon több ezer eurós táskákkal. Kicsit meghökkennek a rabbi láttán, aki épp egy dalt dúdolgat, majd egyenesen a sztárfodrászhoz lépnek. Tört angolsággal időpontot kérnek, aztán elmennek. Ezek meg kik voltak, kérdezi a barátnőm. Hát menekültek Bécs mellől, mondja a fodrász. Amikor először jöttek, az egyiknek tele volt a haja tojással, mert az osztrák fodrász tojásos hajpakolást ajánlott neki, ő meg forró vízzel akarta leöblíteni, és a tojás ráfőtt a hajára. Kész tudomány volt leszedni.

Fuj. Akkor inkább a pisi. Ami állítólag mégsem igaz. De ki tudja.