Nem divat a divat

Gébics gubbasztott a kerítésoszlopon, amikor Bandika és Ervin megtudta, hogy Greta Thunberg három éve nem vásárolt magának új ruhát, mert ezzel mutat fügét a tűrhetetlen tempóban termelő divatcégeknek. A két munkanélküli jó barát a világon a legfontosabbnak a környezetvédelem, pontosabban a környezetszennyezés elleni harcot tartotta, de azért klímaaktivistáknak nevezni túlzás lenne őket. Ez utóbbinak maguk is tudatában voltak, viszont nem szerették álomra hajtani a fejüket anélkül, hogy aznap az éghajlatváltozás megfékezéséért ne tettek volna valamit. Ön mikor vett utoljára új ruhát, ha szabad kérdeznem? – hajította a háta mögé a cigaretta meggyújtása után a gyufaszálat Bandika. Ervin kénytelen volt elismerni, hogy ruhát utoljára 1997-ben vásárolt, akkor is csak egy fekete pólót, melyre az volt írva nagy fehér betűkkel, hogy „Magyar vagyok, nem turista!” Azóta inkább csak találgatom, meg kapogatom én is a ruhadarabjaimat, és hát mit mondjak, elvagyok békében, köszönöm. Bandika egy pillanatra zavarba jött, majd megnyugtatta magát néhány komótos tempóban kipöffentett füstkarikával.

Azért azt hadd kérdezzem meg – vakart egyet a halántékán –, kitől kapogatja maga a ruháit rendszeresen 1997 óta? Ervin a kert mögött magasodó hegyoldalra tekintett, megállapítva, hogy ismét zöldebb egy árnyalattal. Látott egy szajkót is, amint hangos cserregéssel átrepült az egyik fáról a másikra. Majd elmondta, hogy az ingyen ruhadarabokat a családtagjaitól kapogatja, ugyanis jó húsz éve eldöntötte, hogy számára a ruha- és cipővásárlás akkora fájdalmat okoz, mintha egy tikkasztó nyári délutánon körfűrésszel vágnák ketté, hosszában. Hát magában egy skandináv klímaaktivista veszett el, barátom – küldött egy újabb, combos füstkarikát a lombok közé Bandika. Ervin kifejtette, hogy nem érzi magát klímaaktivistának, viszont sokat tanult Jack Ma kínai üzletembertől, az Alibaba Group nevű vállalatcsalád egykori igazgatójától és tulajdonosától.

Ő mondta például azt, hogy a legnagyobb lehetőségek ott vannak, ahol a legnagyobb problémák. Bandika éppen helyeselni akart, amikor bemondta a rádió, hogy a delta után itt a sokkal veszélyesebb Covid-variáns, a lambda. Mivel a csatorna folyamatosan apropózenéket játszott, el is indították a Kaoma 1989- es slágerét, a Lambadát. A két munkanélküli jó barát majdnem táncra perdült. Az volt a szerencséjük, hogy éppen akkor haladt el a portájuk előtt a szúnyogirtó autó, amely tekintélyes adag rovarölőt permetezett az udvarukra, meg rájuk is. Remélem, gyorsan hat – nyomta el a szivarcsikket Bandika. Ervin bólintott, jelezve, hogy szerinte gyorsan. Na és hány betű van még a görög ábécében az ómegáig, ha szabad kérdeznem járványügyileg? Bandika nem felelt, mert nem tudta a választ. Ha tippelnie kellett volna, azt tippelte volna, hogy egy híján húsz.

A szerző a Vasárnap munkatársa