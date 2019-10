Néhány csepp jó hír

Az elmúlt hónapok a növekvő kockázatokról, lassuló gazdaságokról, kereskedelmi háborúkról és hasonló lehangoló témákról szóltak. Donald Trump kiszámíthatatlansága őrületbe kergette a kínai tárgyalókat, a brexit végtelen történetté változott, és a német gazdaság kilátásai hétről hétre romlottak. Ezért jólesett, hogy az elmúlt héten változatosság kedvéért jó hírek is érkeztek.

A hét talán legfontosabb híre az volt, hogy az amerikai és a kínai tárgyalóknak sikerült tűzszünetet kötni a két ország között másfél éve egyre élesedő kereskedelmi konfliktusban. Donald Trump büszkén jelentette be, hogy sikerült egy részleges gazdasági megállapodásban megegyezni Kínával, amely a jövőben egy komplexebb megegyezés alapjává is válhat. A megegyezés pontos szövegét a következő hetekben fogalmazzák meg a tárgyaló felek, de a jóindulata jeléül az amerikai kormány elhalasztotta a Kínával szembeni védővámok legújabb hullámának bevezetését. Kína cserében több mezőgazdasági terméket vásárol majd az amerikai mezőgazdászoktól, és ígéretet tett a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdések orvoslására is. Természetesen, ilyen kijelentéseket már hallottunk az utóbbi évben, de ezúttal úgy tűnik, hogy mindkét félnek megvannak a maga problémái, és senkinek sincs szüksége egy eldurvuló kereskedelmi háborúra. Ez persze nem azt jelenti, hogy az USA és Kína vitás ügyei varázsütésre megoldódnak, de a világgazdaságnak már egy tűzszünet is sokat segít.

Ami a brexitet illeti, az EU vezetőinek nagy többsége már csak azt kívánja, hogy legyen már vége a folyamatnak, és Nagy-Britannia hagyja el végre az uniót. Az északír–ír határ kérdése volt a tárgyalások alapvető problémája, de az elmúlt napokban ezen a téren is meglepően pozitívan alakultak a dolgok. Leo Varadkar ír és Boris Johnson brit miniszterelnök találkozója után a két ország vezetője olyan közös közleményt adott ki, amelynek a fő mondanivalója az, hogy látják az utat az esetleges megegyezéshez.

Ez elsőre nem tűnik annyira biztatónak, de az elmúlt hetek egy helyben taposása után komoly előrelépésről beszélhetünk. Több forrás szerint a brit kormány végre belátta, hogy az északír–ír határon nem lehet vámhatár, és kész elfogadni azt, hogy Észak-Írország a vámunió része maradjon.

Ez ugyan szöges ellentétben áll a brit kormány eddigi álláspontjával, de a rohamosan közeledő kilépési határidő valószínűleg pragmatikusabb álláspontra kényszeríti még a konzervatív párt keményvonalas brexittámogatóit is. A hétvégén ezért erőltetett menetben haladtak a tárgyalások Nagy-Britannia és az EU között Brüsszelben, hogy az esetleges megegyezés elkészüljön az EU csütörtökön kezdődő csúcstalálkozójára. A pesszimisták szerint ez nem lehetséges, de az EU vezetői jelezték, hogy a megegyezés érdekében hajlandóak október vége előtt összehívni egy rendkívüli csúcstalálkozót. A rendezetlen brexit réme ugyanis ott lebeg a levegőben, és a romló európai gazdasági adatok mellett ezt senki sem szeretné igazából kipróbálni.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy egyáltalán nem kizárt, hogy a tárgyalások mindkét fronton kudarcba fulladnak. Az amerikai–kínai kereskedelmi tárgyalások a múltban már több váratlan fordulatot is hoztak, és a brexit éveiről több évados, abszurd humorral operáló sorozatot lehetne készíteni. A világgazdaság mai helyzetében azonban a kis részsikereknek is örülni kell, és erősen remélni azt, hogy a tárgyalások folytatása hosszú távú megoldásokhoz vezet. A lassuló világgazdaságnak ma ugyanis minden pozitív momentumra nagy szüksége van.