Meddig él egy határzár?

A következő hónapok, évek tekintetében pedig az, lesz-e még ország az EU-ban, amelyik határzárat léptet életbe. A teljes határzár ugyanis senkinek sem jó. A részleges határzár pedig nem határzár, hiszen kivételeket tartalmaz. Szeptember 1-től Magyarországra senki nem léphet be, kivételt képez viszont a teherforgalom, meg a 30 kilométeres határsávban élők, akik átmehetnek a másik határsávba, de nem hagyhatják el azt. Itt már százezrekről beszélünk, akiknek tudniuk kéne, hol húzódik a sáv, mert ha jön a magyar rendőr, és megkérdi tőlük, melyik sávból jöttek, és tudják-e, hogy most melyik sávban vannak, mondaniuk kellene valamit. Hacsak nem tudják hitelt érdemlően bizonyítani, hogy már átestek a koronavírus-fertőzésen. Mert akkor rájuk a határsávos szabály nem érvényes, jöhetnek-mehetnek. Hasonlóan azokhoz, akik meghívólevéllel vagy üzleti indokkal, vizsgázási vagy házasodási céllal érkeznek, negatív teszttel a zsebükben. Mennyi is kell, kettő vagy egy? Nincsenek irigylésre méltó helyzetben a magyar határőrök és rendőrök, hiszen a határátlépési kivételeket tartalmazó halmaz sebesen hízik. Már a V4-es országok turistái is jöhetnek, ha van lefoglalt szállásuk. Budapesten tanuló szlovákiai magyar egyetemi hallgató menne vissza Magyarországra, és kérdezi a Facebookon: „Az megvan, hogy szállásom kellene, hogy legyen lefoglalva, hogy Szlovákiából visszajövén egy negatív teszt is elég legyen? Így, hogy lakcímmel rendelkezem, kettő lenne szükséges. Ez normális?” Szurkolóként mindenesetre simán mehet a szeptemberi európai Szuperkupa-döntőre, mert az is egy külön kivétel.

Élnek a határsávban olyanok, akiknek a gyerekeik a másik országban járnak óvodába-iskolába. Ők biztosan érdeklődve várták-várják a fejleményeket, hiszen napról napra változhat a helyzet. De nem is ez a legnagyobb tanulság, hanem hogy azok, akik nem esnek bele valamelyik kivételkategóriába, viszont dolguk van, dolguk lenne Magyarországon, illetve várnak valakit külföldről, elkezdtek maguknak kivételt „intézni”. Valamelyik kategóriába csak bele tudjuk préselni magunkat. Vagy nem. Vagy talán sikerül szerezniük egy ismerőst, aki megoldja.

A határzár népszerűtlen intézkedés, kérdéses hatásfokkal.

Elszoktunk tőle, hiszen 2004 óta nincs határellenőrzés mifelénk, régiók kapcsolódtak össze, családok, vállalkozások nőttek a határok köré. Visszaút tehát nincs. Vagy ha van is, az sokkal fájdalmasabb következményekkel járna, mint az elmúlt fél év. Ráadásul közben felnőtt egy generáció (vagy kettő), amely csak mesékből ismeri a határzárat. Olyanok is élnek köztünk, akik nem hiszik el, hogy létezik a koronavírus, hiszen egy ismerősük sincs, aki elkapta volna. Olyanok is, akik szerint sokkal veszélyesebb betegségek megelőzésével kellene foglalkozni, a korona pedig kihordható lábon. Mások szerint sokkal jobban kellene védeni az életet. Megint mások szerint pedig tehermentesíteni kellene a bolygót, hiszen túl sok milliárdan vagyunk már így is. Szóval meddig tartható a határzár?

A szerző a Vasárnap munkatársa