Maga felé dől a fa

Tejfölös gombalevest kértek angolul, valamint sóban sült pisztrángot, desszertnek pedig kézzel szedett áfonyával megijesztett palacsintát. Miért rendeltünk angolul? – kérdezte horpadt tekintettel Bandika. Mert nem tudunk románul – felelt Ervin. Hol vagyunk? – kérdezte Bandika, mire Ervin felvilágosította, hogy az Apuseni Nemzeti Park tetején pár éve megnyitottak egy panziót, ők pedig épp ennek a konyháját próbálhatják most ki, mivel egy csapat német motorbiciklis kiránduló kedvéért kinyitották. A szolgálatkész szőke szakácsnő műanyag tálcán szállította eléjük a festett agyagtányérokban mosolygó tejfölös gombalevest. Savanyú paprikát is felszolgált hozzá, de nem tudták meg, miért. A kenyér finom volt. Bár a levest forrón hozták, a könyörtelen hegyvidéki levegő szorgalmasan fújta helyettük, így nem kellett vele sokat várni. Tetszett hallani, hogy nem olyan messze innen, a Domogled-Cserna Nemzeti Parkban fatolvajok támadtak rá egy filmes stábra? – kérdezte gombafalás közben Bandika. Ervin intett, hogy őt csak a leves érdekli, mert ilyen jót még életében nem evett, azonban Bandika folytatta. Arról beszélt, hogy a Netflix nevű filmgyár egyik stábja leleplezett valami fatolvajokat a környéken, és amellett, hogy filmet készítettek belőle, fel is jelentették a tetteseket. Később pedig a tettesek és a netflixesek is visszatértek az erdőbe, és ismét találkoztak. A fatolvajok pedig elhatározták, hogy leróják tartozásukat. Az egyik stábtag elmondása szerint a filmesek autója előtt és mögött is rádöntöttek egy-egy hatalmas fát az útra, hogy ne tudjanak tovább menni. Ervin ekkor pottyantotta vissza a kanalat a kimert tányérba. És, mi lett, szétfűrészelték őket a fatolvajok? Bandika széttárta a kezét: ennyit tudok. Meg annyit, hogy ez a szőke és szolgálatkész pincérnő biztosan dolgozott néhány évet Angliában.

Ekkor mondta be a rádió, hogy néhány nap múlva esedékes a román államelnök-választás második fordulója, így talán jövő hétre lenyugszik a helyzet, és nem lesz annyi medve az utakon. Nagy gondot okoz ugyanis Románia-szerte, hogy egyre több autó koccan medvével. Ervin elkezdett figyelni a távolban egy lovat, majd megkérdezte Bandikát, ismeri-e azt a székely viccet, hogy vágja a székely a fiával a fát az erdőben, a gyerek meg hirtelen azt mondja: édesapám, a viszontlátásra. Bandika nem ismerte, azon viszont elgondolkodott, miért van a palacsinta jellemrajzában az étlapon feltüntetve, hogy az áfonyát kézzel szedték. Mivel lehet még szedni az áfonyát? Ervin felszisszentette sörét, és halkan azt mondta: medvével.

A szerző a Vasárnap munkatársa