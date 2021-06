Lepkekönnyű

Boldog fiatalok újságolják az interneten, hogy egyetemi diplomát szereztek. Ezúton is gratulálok, főleg azoknak, akik megérdemelten jutottak hozzá az áhított dokumentumhoz. Miért, van nem megérdemelt diploma is?

Hát, erről sokat és sokféle szempontból lehetne mesélni. Most a hallgatókkal szemben támasztott követelményekről szólnék. Mindannyian jártunk legalább alapiskolába, s nagyon jól tudjuk, mert tapasztaltuk, hogy minél nagyobbak a követelmények, minél igényesebb a tanár, az iskola, a diák annál jobban rákényszerül, hogy tanuljon. Persze az, hogy tanul-e vagy sem, már rajta múlik, de az elvárások adottak. S azért tegyük a kezünket a szívünkre – még azok is, akiket a tudásvágy vezérelt és szerettek tanulni –, ha választani kellett, akkor mindig inkább az igényesebb tanár órájára készültünk. S évtizedekkel később is általában ezekre a pedagógusokra emlékszünk vissza, egyebek mellett azért, mert tudjuk, hogy ha akaratunk és kedvünk ellenére is, de megtanítottak bennünket egy csomó dologra.

A járvány időszakában az egyetemi tanítás is távoktatás formájában zajlott. Úgy gondolom, ennek számos előnye volt a folyamat mindegyik szereplője számára. A diák, aki korábban a rendes előadáson is csak formálisan jelent meg, de lélekben teljesen máshol járt, ezúttal elég volt, ha csak bejelentkezett, aztán nyugodtan tehette a dolgát, hiszen a tanár csak a monogramját látta, és nem szakíthatta meg folyton az előadást, hogy ellenőrizze, mindenki mindig figyel-e. Az érdeklődő diák is jól járt, mert az előadás után több ideje maradt a szakirodalom tanulmányozására, az önképzésre. S a tanárnak is több ideje volt a felkészülésre, új, az előadást tarkító ötletek kitalálására és bevezetésére, s természetesen az önképzésre, hisz tudjuk, a jó tanár is holtig tanul. Ami tehát a hallgatókat illeti, teljesen ideális körülmények között írhatták a diplomamunkájukat, készülhettek az államvizsgára. Amiből logikusan az következne, hogy idén mindenhol igényes államvizsgákat kellene tartani.

Hát nem így van. Némely egyetemeken, karokon, szakokon lepkekönnyű idén diplomát szerezni. Ugyanis csupán a diplomamunkát kell megvédeni, államvizsga nincs! Merthogy a járvány... Persze a könnyen szerzett diploma is diploma, s arról, amit leírtam, érthető módon egyetlen érintett fiatal sem beszél. Örülnek, mert nem kell megtanulniuk a többéves tananyagot. Pedig ha tudnák, mit veszítenek, beperelnék az ilyen egyetemeket. Hiszen általában épp az államvizsgára készülve tudatosulnak az összefüggések. Mintha egy függönyt húznának el, hirtelen nemcsak a részletek látszanak, hanem feltárul az egész kép. Nagy élménye ez a megismerésnek.

S őket most ettől intézményileg megfosztják. A tudásdeficitről nem is beszélve. Szerencsére nem gyógyítani fognak, s nem is házat építeni.