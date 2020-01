Lángosok a ködben

Újabban olyan mutatványokat produkál a reggeli köd, hogy hétkor még semmi, kilenckor – mint sparhelt szélén az olvadt zsír – leereszkedik, fél tizenegyre pedig már vissza is húzódik, mintha csak a hegy mögül tekerné fel valaki egy régi, kallantyús tekerővel.

Ön mit tervez a jövő hétre? – törte meg a lángosszagot Bandika. Ervin elővette a zsebébe hajtogatott vonalas papírt: hétfő halpucolás, kedd Kabátfalu, szerda szegények megsegítése, csütörtök csemballószonáták, péntek poszttraumatikus stresszoldás, szombat szőnyegporolás, vasárnapra pedig csak az van beírva, hogy vágyaink leküzdése... ha jól olvasom. Mé, maga mit tervez? Bandika bevallotta, ő is írt egy listát a hét teendőiről, de elvesztette. Helyette viszont elhozta Jurij Jakovlev: Barátom, az oroszlán című könyvét. Amíg a lángos létrejött, el is olvasta a fülszöveget. Valóban olyan „vad” állat az oroszlán, mint amilyennek az emberek hiszik? Rád, a kollégista fiú és King, az oroszlán barátsága ennek ellenkezőjét bizonyítja... Talán meglesz a lista is, húzódtak a bódétól a zúzmarás padok felé, de a lista nem lett meg. Nem baj, beszélhet másról is, biztatta Ervin, miközben gőzölgő fokhagymás lángosát két tenyerével összecsapta, mint egy imakönyvet. Erre Bandika elkezdte, hogy a héten többször is meghallgatta Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédét, amelyet szinte még a lángosos bódékban is közvetítettek, és meg is lett a hatása, hiszen utána Medvegyevvel az élén lemondott az orosz kormány.

A hatalomnak leválthatónak kell lennie, mert csak a nép érdeke lehet állandó, mondta Putyin, aki úgy fogalmazott, hogy az emberek változást akarnak.

Ön szerint Vlagyimir Vlagyimirovics ezt hogy érthette? – kérdezte teli szájjal Bandika. Ervin szerint úgy, hogy néha le lesz váltva ez vagy amaz, hogy Oroszországban is érezhető legyen a változás szelének simogató jelenléte. Aki viszont a leváltásokról dönt, és az egész folyamat zsinórpadlását igazgatja, továbbra is Vlagyimir Vlagyimirovics lesz… ha közben meg nem unja ezt a szerepkört, és ki nem száll. Bandika közbeszólt: vagy épp talán csak pihenteti Medvegyevet, hogy 2024 után ő vehesse át az elnöki széket, Vlagyimir Vlagyimirovics meg elvonul valamelyik dácsájába, és ha ismét rivaldafényre vágyik, posztol egy-egy képet a közösségi profiljára a horgára akadt aktuális csukáról.

A köd elkezdett fogyni, a fiúk pedig belátták, hogy ami elhangzott, semmi ahhoz képest, hogy áprilisban Pozsonyba és Budapestre érkezik Jo Nesbø norvég krimiíró, zenész és közgazdász. Legfélelmetesebb könyve Bandika szerint a Hóember. Ervin szerint a Lángosok a ködben című még félelmetesebb. Bandika szerint ilyen könyve Nesbønek nincs. Ervin erősködött, már hogyne lenne. Úgy kezdődik, hogy „Csontfehér ködsipka ereszkedett a fővárosra, amikor...”

A szerző a Vasárnap munkatársa