Kulturális veszteségeink 88.

Donald Trump és a K-pop eddig még soha nem szerepelt nálunk egy mondatban. Az elmúlt hétvégén azonban az Egyesült Államokban (is) elképesztően népszerű koreai popcsapatok rajongótábora „bemutatkozott” az elnöknek, méghozzá elég látványosan. A BTS-ről talán már azok is hallottak, akiket hidegen hagy ez az egész őrület. A hét tökéletes külsejű, táncoló, éneklő fiú hét év alatt hét stúdióalbumot termelt, szinte megállás nélkül turnéztak, és már 2017-ben bevették az USA-t, hogy aztán tavaly a legnagyobb stadionokat is dugig töltsék sikoltozó tinilányokkal. Legfanatikusabb rajongóik BTS ARMY-nak, azaz hadseregnek nevezik magukat, és bármire képesek kedvenceikért, például több százezren kezdtek el koreaiul tanulni.

Összetartásukat legutóbb azzal demonstrálták, hogy miután a BTS egymillió dollárt ajánlt fel a Black Lives Matter mozgalomnak, ők is összegyűjtöttek ugyanennyit, méghozzá röpke 24 óra alatt. Vagyis ez a közösség tényleg azonnal mozgósítható, gyors és jól szervezett hadseregként funkcionált. Az operáció a tinédzserek kedvenc közösségi alkalmazásán, a TikTokon szerveződött, amelyről szüleik talán tán még nem is hallottak. Az Egyesült Államokban jelenleg 600 millió fölött van az aktív felhasználók száma, ezzel a TikTok kiütötte a nyeregből az Instragramot és a Facebookot, legalább is a 13–18 éves korosztály körében.

De hogy kerül a képbe az elnökségért újra harcba induló Donald Trump? Nos, valószínűleg egy jól szervezett TikTok-kampánynak köszönhető a múlt szombati nagy oklahomai lebőgése, amikor látványosan kevés „rajongója” gyűlt össze a 19 ezer férőhelyes stadionban. Az eseményre ingyenjegyeket lehetett foglalni az interneten, és Trump előzőleg büszkén szét is kürtölte, hogy telt ház lesz, sőt egymillió jegyigénylés futott be. Nos, ehhez képest alig hatezren lézengtek a tulsai lelátókon, a stadion előtti szabadtéri programpontokat le is kellett fújni, mert a szervezők nem tudtak elegendő nézőt odaterelni.

Másnap kiderült, hogy a K-poprajongók körében villámgyorsan elterjedt egy felhívás, amelyben arra biztatták őket, igényeljenek jegyet a kampánygyűlésre, aztán ne menjenek el. „Hadd szónokoljon csak Trump egyedül abban a stadionban!” – állt az üzenet végén, amelyet állítólag egy 51 éves iowai nő fogalmazott meg hétfőn. A nő videója nem csak pár száz követőjéhez jutott el – másnap, amikor megnézte a telefonját, 700 ezer lájknál tartott, péntekig pedig több mint kétmillióan látták. Mivel a család fiatalabb tagjai K-pop-rajongók, akik ráadásul közéleti kérdések iránt is érdeklődnek, nem volt nehéz rájönni, hogyan terjedt el az üzenet ama bizonyos „hadsereg” egységein belül.

A Trump-adminisztratíva ugyan vehemensen cáfolta, hogy a TikTok-kampány jelentősen befolyásolta volna a részvételt, a koreai könnyűzene imádói azonban ennek ellentettjét állítják, büszkén és hangosan. A közösségi hálót ellepték a páros fotók – az egyiken a félig üres tulsai stadion látható, a másikon a tavalyi BTS-turné egy-egy zsúfolásig megtelt amerikai helyszíne.

Hatalmas kulturális veszteség ez az amerikai elnök számára. Kíváncsian várjuk, sikerül-e neki az arénamegtöltés az elkövetkező időszakban, és kik támogatják őt a könnyűzene világából. Jelenleg ugyanis úgy tűnik, Amerikában nincs olyan, a koreaiakhoz foghatóan népszerű előadó, aki szimpatizálna vele.