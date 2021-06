Kis „Kult Maff” szótár

Gyimesi György parlamenti képviselő kultúrmaffiának nevezett néhány személyt, akik az utóbbi években a Kisebbségi Kulturális Alaptól támogatásban részesültek, akár magánszemélyként, akár szervezetük projektjeivel. Az objektív megértés kedvéért szótározzuk hát ki, hogyan is működik ez a maffiázás.

Maffia – bűnszövetkezet, céljait fondorlatosan vagy erőszakkal megvalósító titkos társaság.

A fogalom használata nagyon komoly vádat jelent, aminek bizonyításához a képviselő semmilyen érvet nem használt, csak látszólag találomra összehalászott neveket és összegeket tüntetett fel, felvázolva belőle egy hálózatot.

Rágalom – fn. tt. rágalm-at, harm. szr. ~a. Azon sérelem, illetőleg sértegető beszéd, mely valakinek becsületét, hirét, nevét megrontani akarja. Képes kifejezés a rág igétől kölcsönözve, mintha t. i. a becsület-sértő ember eb gyanánt rágódnék másokon. Egyezik vele a héber rágal, egyik jelentésében am. valakinek becsületét sértette, gyalázta; s arab nyelven ugyanazon ige am. szopott és rágalmazott, t. i. a rágás és szopogatás együtt járó állati müködések. (Magyar nyelv szótár 1862).

Egyáltalán nem új keletű a szó (lásd a szótár kiadási dátumát), és az sem, hogy magukat szakértőnek beállító emberek másokat rágalmazva szeretnének elismerést szerezni.

Hoax – angol eredetű szó, magyar jelentése álhír, beugratás, átverés „kacsa”. Célja röviden: elhitetni a valótlant.

E köré mostanára egy egész mediális iparág épült. Nem csak ártatlan „kacsáról” van szó, ugyanis nagy kárt tud tenni az emberek jó hírében, sokan gondolkodás nélkül elhiszik, mert a szenzáció mindig érdekes.

Faliújság – banner, roll up: Gyimesi faliújságja a parlamentben tökéletes példája volt a „hozzáértésnek”, ugyanis az álhír alapja mindig valamilyen igazság. Ebben az esetben igaz, hogy a faliújságon feltüntetett nevek szerepelnek a Kisebbségi Kulturális Alap adatbázisában, mivel kértek és kaptak is pénzt a projektjeikre. És itt véget is ér az igazságalapja. Az interneten megnézheti bárki, hogy milyen projektre, mennyit, milyen értékelést kaptak, és hogy mi lett az eredménye, a megvalósítása.

A nevekből nyilvánvaló, hogy készítője személyes bosszúvágyát élte ki újra, mint ahogy teszi ezt a körképnek nevezett weboldalán naponta, évek óta. Többek között ezek az emberek alkotják ugyanis gyűlölete tárgyát, mert nem ér fel hozzájuk sem emberi, sem szakmai szinten.

Sajtótájékoztató – célja, hogy a sajtó munkatársainak figyelmét felkeltsük, és rólunk, az általunk bemutatott eseményről/termékről/szolgáltatásról hírt adjanak.

A tájékoztatás egyik ismérve az objektivitás, amiről ebben az esetben nem beszélhetünk. A rágalom óriási mértékben rombolhatja a magyar kisebbségről alkotott képet az ország többi lakosának szemében.

Abszolút alsó ingerküszöb: az a legkisebb inger, amelyet már érzékelni tudunk. (pszichológia)

Gyakran felmerülő téma, hogy a magyar kisebbség problémáit a szlovák többség nem érti, mivel az erről szóló híradások nem érik el a szlovák olvasók ingerküszöbét. Na most elérték valamennyire, hiszen egy egész ország előtt sajtóztak, és próbálták tönkretenni néhány kultúrában dolgozó ember jó hírét. A rágalmazók pechje csak az, hogy a látszat ellenére ez sem igazán durrant a szlovák közegben, mert a sok rágalmazás között, amelyet a kormány többi tagja és főként a volt kormányfő folytat már elég régóta, elveszett. Az összefüggéseket pedig egyáltalán nem értették meg, hiszen nincsenek képben a kisebbségi magyar „belügyekről”.

Kis magyar közösségünk pedig eléggé megosztott ahhoz, hogy ettől a rágalomtól nem változtatja meg a véleményét senkivel kapcsolatban. De a gonoszság, amit ezek az emberek terjesztenek, mindig elnyeri méltó büntetését, akárcsak a mesében. Előbb vagy utóbb. Ebben az esetben előbb.