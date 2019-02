Kínának kémkedik a mobilom?

Kína gazdasági előretörése az elmúlt évtizedek legnagyobb sikertörténete a világgazdaságban. A globális vállalatok számára Kína a világ legnagyobb piacává vált, a fogyasztók pedig az ott gyártott termékek alacsony gyártási költségeiből profitálnak. A kínai vállalatok fokozatosan felzárkóztak külföldi vetélytársaik mellé, és a technológiai szektorban gyakran meg is előzték őket. Az olyan kínai vállalatok, mint a Lenovo, a Xiaomi vagy éppen a Huawei, nagyon kedvező ár-érték kombinációt kínálnak, és ezzel fogyasztók millióit nyerték meg világszerte. Mára a Huawei a telekommunikációs infrastruktúra legnagyobb szállítója globális szinten, és nem mellesleg a világ második legnagyobb mobiltelefon-gyártója. A Huawei berendezései sok mobilszolgáltató hálózatában is megtalálhatóak, az elemzők a vállalat európai piaci részesedését 35 százalékra becsülik.

Érthető tehát, hogy a Huawei nemzetközi piaci sikere biztonsági kérdéseket is felvet. Ez nem is meglepő, tekintve, hogy a telekommunikációs iparág mennyire érzékeny terület. A gondolat, hogy a Huawei által gyártott mobiltelefonoknak és távközlési rendszereknek titkos hátsó ajtói vannak, melyekhez a kínai kormánynak hozzáférése van, rendkívül nyugtalanító nemcsak a felhasználók, hanem a kormányok számára is.

A kínai politikai rendszer közismert eleme a vállalatok és a politikai szféra szoros összefonódása, és még a magántulajdonban lévő vállalatok sem tudják igazán kikerülni a kínai kormány befolyását.

A Huawei természetesen folyamatosan és makacsul tagadja a kínai kormány hozzáférését az általa gyártott termékekhez és komponensekhez, de az elmúlt hetekben egyre intenzívebbé és szélesebb körűvé vált a vállalatot érintő gyanúsítás. Az USA és Ausztrália már kitiltotta a céget az ötödik generációs mobilhálózatok infrastruktúrájából, és több ország is vizsgálatot indított a Huawei, vagy annak alkalmazottai ellen kémkedés, szankciószegés, csalás vagy technológialopás miatt. Az Európai Unióban is felmerült már, hogy a Huawei ne vegyen részt az ötödik generációs mobilhálózatok kiépítésében, és Csehország már ki is zárta egy állami tenderből.

A márka Szlovákiában is közkedvelt, és az elmúlt hónapokban a mobilszolgáltatók adatai szerint a Huawei mobiltelefonok a legkeresettebbek közé tartoztak.

Jogos ezért a kérdés – tényleg Pekingnek kémkedik a telefonunk? A biztonsági szakértők szerint ezt nem lehet teljesen kizárni, de ezért még nem kell azonnal kalapácsot ragadni, és azzal neutralizálni a kínai kémet.

E pillanatig még senkinek sem sikerült kézzelfogható bizonyítékot felmutatnia arról, hogy a kínai állam hozzáférne a Huawei mobiltelefonjaihoz. Amíg ez nem történik meg, az elmúlt hetek eseményeit a USA és Kína között zajló kereskedelmi konfliktus egyik epizódjának is tekinthetjük. A Huawei Kína egyik legsikeresebb vállalata, és versenyhelyzetének korlátozása a kínai kormányra kifejtett nyomásként is értékelhető.

Az igazság az, hogy nem lehetünk biztosak afelől, ki fér hozzá a mobiltelefonunk adataihoz. Kínai gyártók esetében ez lehet a kínai kormány is, de ezeket a kérdéseket feltehetjük az amerikai vagy a dél-koreai versenytársakkal kapcsolatban is. Kína esetében súlyosbító körülmény, hogy a kínai politikai rendszer nem demokratikus, és az elmúlt hónapokban egyre többet olvashatunk arról, hogy

a kínai állam olyan megfigyelési rendszereket vezet be az országban (beleértve például a személygépkocsikat), amilyeneket még George Orwell sem tudott elképzelni.

Igaz azonban az is, hogy a telekommunikációs berendezések jelenleg Kína legfontosabb exporttermékei, ezért a kínai kormány létfontosságú érdeke, hogy ezek a berendezések minden gyanú felett álljanak.