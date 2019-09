Jobb Fico a romáknál?

Újságírók, romák, civil szervezetek, ellenzék, liberálisok, homoszexuálisok… Rendkívül hosszú azoknak a csoportoknak a listája, amelyekkel a Smer elnöke el akar számolni. A valóságban azonban a nyilvánosság egyre nagyobb része vele akar elszámolni, ez az oka annak, amiért ideges, ezért veszíti el egyre gyakrabban az önuralmát.

Sehogy máshogy nem lehet ugyanis megindokolni a legutóbbi megszólalását, amelyben megkérdőjelezte két független bíróság ítéletét, és nyilvánosan a jogerősen elítélt rasszista és szélsőséges Kotleba-párti politikus, Milan Mazurek oldalára állt. Robert Fico nemcsak egyetértését fejezte ki a romák címére tett általános sértéseivel, hanem egyben nemzeti hőssé is avatta őt, mivel állítólag „kivégezték, mert igazat mondott”. A volt miniszterelnök azzal érvel, hogy Mazureknek a romákról vallott szélsőséges nézeteivel „szinte az egész ország” egyetért.

Ha figyelembe vesszük, hogy a Szlovák Tudományos Akadémia által készített felmérések szerint az emberek csaknem kétharmada nem szívesen lakna romák szomszédságában, akár még azt is mondhatnánk, hogy az emberek nagy része valóban elutasítja a romákat.

Az azonban a cinizmus csúcsa, ha ezt a tényt éppen annak a pártnak az elnöke használja, amelyik 10 év kormányzás alatt sem tudta elérni, hogy javuljon a többség és a romák viszonya. A valóság éppen ezzel ellentétes.

A Smer kormányzásának kezdetén, 2008-ban a lehetséges szomszédság kérdésére a többségi lakosságnak kevesebb mint fele válaszolt negatívan az SAV felmérésében.

Robert Fico 10 éven át beszélt arról, hogy a romákat hogyan kell nevelni (egy kis udvarban egy hosszú ostorral), hogyan kell csökkenteni a nekik járó családi pótlékot, és a gyerekeiket bentlakásos iskolákban kell elhelyezni. Az eredmény az, hogy a romák gazdasági-szociális helyzete nem javult alapvetően, ezzel szemben a többség velük szembeni negatív álláspontja nagyon megerősödött. Kétségtelen, hogy az előítéletek, az elutasítás és a félelem miatt megosztottá vált társadalom nem segít senkinek, csak a populista politikusoknak, akiknek egyetlen feladata, hogy belső ellenséget találjanak, akivel le tudnak számolni. A működő megoldások szempontjából azonban impotensek. A populisták közé tartozik az elítélt rasszista, szélsőséges Milan Mazurek, és ugyanúgy a háromszoros exkormányfő Robert Fico is, aki ellen a korábbi kijelentései miatt több büntetőfeljelentés is született. A Smer elnöke annak az érvnek a mentén barátkozott össze Kotleba pártjának ma már csak volt képviselőjével, hogy a nemzet többsége is ugyanolyan rasszista véleménnyel van a romákról.

Elsősorban azonban neki magának vannak rasszista nézetei, mivel a romákkal szembeni represszív politika az egyik valóban autentikus eleme Robert Fico politikájának, ezt tényleg nem kell megjátszania.

Ha valóban szívügye lenne, hogy hogyan vélekedik „ szinte az egész ország”, akkor már régen ki kellett volna vonulnia a politikából. Ha ugyanis összehasonlítanánk, hogy hányan utasítják el a roma szomszédot és hányan nem bíznak Robert Ficóban, akkor az exkormányfő egyértelműen győzne. A Focus júniusi felmérésében ugyanis 10-ből hét ember vallotta ezt a Fico számára egyáltalán nem hízelgő véleményt.



A szerző a Trend kommentátora.