Jézuska wellness

Ezt kérdezte Bandika Ervintől a Tartózkodó tarisznyarákhoz címzett lakótelepi kocsma ablaka mellett. Talán azért – próbált meg válaszolni Ervin –, mert a hópelyhekben is megvan az igény arra, hogy kitűnjenek a tömegből. Úgy érted – kérdezett vissza Bandika –, hogy egyes hópelyheknek feltűnési viszketegségük van?

Ervin nem úgy értette, viszont már nem akart a témánál maradni, ezért elmesélte, hogy kapott egy levelet Török Esztertől. Aki nem más, mint egy kommunikációs szakmunkás, és bárki felbérelheti, hogy kommunikáljon helyette. Török Eszter most azt írja, hogy változnak a karácsonyi ajándékokkal kapcsolatos elvárások. Amíg korábban megszokott volt, hogy ilyenkor nagyrészt hétköznapi használati tárgyakat, ruhákat, konyhai eszközöket vagy szokásos ünnepi ajándékokat adunk egymásnak, ezeket egyre gyakrabban kiegészítik a különböző élményajándékok. Az ezzel kapcsolatos mindennapi tapasztalatainkat kutatási adatok is alátámasztják: egy magyarországi wellneshotel megbízásából készített országos reprezentatív felmérés adatai alapján sokan szeretnének élményajándékokat, wellnesshez kapcsolódó meglepetést látni a fa alatt. Az országos, reprezentatív kutatás eredményei alapján a válaszadók majdnem felének, 43 százalékának a legnagyobb örömet egy wellnessutalvánnyal lehet szerezni. Második helyen, 37 százalékkal, a belföldi hosszú hétvége áll. Ön szeretne belföldi hosszú hétvégét a fa alá? – szögezte a kofolás poharat Bandika nyakának Ervin. Délelőtt volt ugyanis, ilyenkor pedig nem isznak sört, csak Kofolát, bár azt rummal. Bandika azt válaszolta, ha az anyaország is belföldnek számít, szeretne a fa alá belföldi hosszú hétvégét, egyben kifejtette,

nem érti, hogy a 21. században az emberek miért tudnak hatékonyabban kikapcsolódni és pihenni wellnesshotelekben, mint tulajdon otthonukban.

Mert ha igaz a mondás, hogy mindenhol jó, de legjobb otthon, akkor nyilván pihenni is legjobb otthon. Ez igaz – vette át a szót Ervin –, csakhogy elfeledkezünk arról, hogy sok embernek a munka is pihenés, a semmittevés pedig fájdalmas időtöltés. De ha már az illető kifizet egy rakás pénzt a belföldi hosszú wellnesshétvégéért, csak erőt vesz magán, és megpróbálja teljesíteni a semmittevési normát. Így aztán nagy nehezen talán ki is piheni magát. Olyan ez, mint a nyelvtanulás. Meg tudnánk otthon is tanulni, de félvállról vesszük, és csak akkor állunk hozzá komolyan, ha fizetünk is érte.

Bandika és Ervin megnyugodva hörpintették ki a Kofola alól a rumot, és megpróbáltak belegondolni, mit válaszolnának a legújabb Nemzeti Konzultáció egyik kérdésére, amely úgy hangzik: „Egyetért-e Ön azzal az alapelvvel, miszerint egy gyermeknek joga van anyához és apához?” Nem jutottak dűlőre, ezért megegyeztek abban, hogy ha egyszer majd ők is kapnak egy ilyen nemzeti konzultációs kérdőívet, és benne lesz egy hasonló kérdés, mondjuk arról, joga van-e az autónak a négy kerekéhez, fának a leveléhez, akkor válaszadás előtt telefonos segítséget fognak kérni. Vagy megbízzák Török Esztert, hogy kommunikáljon helyettük.