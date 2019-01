Igazságszolgáltatást mindenkinek

Fordítsuk le azért emberi nyelvre is a hivatalos rendőrszóvivői közleményt az uniós agrártámogatások ügyében, hogy „két fizikai és egy jogi személyt gyanúsítanak az európai uniós támogatásokkal való visszaélés bűncselekményével”. Tehát vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a rendőrség Ľubica Rošková, a Smer volt kelet-szlovákiai üdvöskéje ellen.

Zuzana Kepplová, az aktuality.sk kommentátora erről azt írta: amit a pozsonyi tereken tüntetőknek jelentett Marián Kočner vizsgálati fogságba helyezése vagy Ladislav Bašternák elítélése, ugyanazt jelenti a keleti végeken, hogy nem választották meg újra a smeres Jana Vaľovát Homonna polgármesterének, vagy hogy vádat emelnek Rošková ellen. A reményt, hogy az igazságszolgáltatás egyszer ide is elér, mihozzánk, a mi városunkba. A kérdés már csak az, hogy mindenkit utolér-e, aki rászolgált.

A kérdés jogos, pedig az agrárkifizetési ügy a Napnál is világosabb.

Rošková asszonyság cége,

„az én Ľubkám”, ahogy Robert Fico volt kormányfő beszélt róla, szóval az ő Ľubkája olyan földterületekre kért és kapott folyamatosan uniós agrártámogatásokat, amelyekhez semmi köze nem volt.

(Földterületekre… volt köztük lebetonozott parkoló is.) Erre fényt derített most már az Agrárkifizetési Ügynökség (PPA) is, amelynek ezt egyébként korábban is tudnia kellett volna (feltehetően tudta is).

Mindenesetre a visszaéléseket tavaly ősszel helyszíni ellenőrzés során sikerült feltárnia: egyszerűen ellenőrizte azokat a területeket, amelyekre Rošková cége, az Agro Porúbka támogatásokat kapott. És megállapította, hogy „a támogatások kifizetése után hiányosságokat fedezett fel”, és a pénzt nem a megfelelő földekre, nem a megfelelő kérvényezőnek fizette ki. Továbbá hogy megkezdte a jogosulatlanul felvett támogatások behajtását a kérvényezőtől.

Ľubka ide vagy oda, ha már maga a kifizetéseket végző ügynökség rájött erre, akkor igazából a rendőrség sem tud nagyon mást kinyomozni, feltehetőleg.

Szóval (ahogy ők mondják) tényleg nagyon-nagyon „megalapozott a gyanú”, hogy bűncselekmény történt.

Másrészt meg erős a gyanú, hogy csak azokat a személyeket fogják (ahogy ők mondják) eljárás alá vonni, akik felvették a pénzeket, azokat meg nem, akik ezt lehetővé tették nekik.

A modus operandi, vagyis az elkövetés módja is teljesen közismert már, nemcsak a lapok írták le, részletezte maga a kifizetési ügynökség vezérigazgatója, Juraj Kožuch is. Rámutatott, hogy

a kérvényezőnek nagyon pontosan kellett ismernie a kifizetési ügynökség működését, emellett specifikus belső információk jutottak el hozzá.

Az Agro Porúbka ugyanis olyan területekre kért támogatást, amelyekre senki, tehát maga a jogosult személy sem. Ehhez pedig olyan információkra volt szüksége, amelyekhez nyilvánosan lehetetlen hozzájutni.

Lucie Gallová, a gazdákat tömörítő Vidéki platform elnöke rámutatott, csak egyetlen intézmény létezik, amely „látja a rendszerben, hogy mely területekre kérvényeztek támogatást, és melyekre nem”. Maga az Agrárkifizetési Ügynökség. Ha pedig annak igazgatója kijelenti, hogy az Agro Porúbka tulajdonosa, Ľubica Rošková pontosan tudta, hogy melyik területekre kérhet őt nem megillető támogatást, akkor egyúttal arra a tényre is rámutat, hogy

ezt csakis valaki a kifizetési ügynökségtől árulhatta el neki.

A teljesség kedvéért hozzá kell még tenni, hogy az ügynökséget a Smer jelöltjeként 2016-ig Gabriela Matečná vezette, azóta pedig politikailag terheli felelősség érte az SNS jelöltjeként, a mezőgazdasági minisztérium élén.

A szerző a Trend hetilap munkatársa