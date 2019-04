Himnuszgate

A tilalom értelemszerűen a magyar himnuszra is vonatkozik. Május 15-től tehát hatályos lehet egy olyan törvény, amelynek a megszegése hétezer eurós büntetést von maga után. A pártot elérte a népharag, a himnusz – önmagán túlmutató – szimbolikus ereje miatt hatalmas össztűz zúdult a Hídra.

A törvénymódosításban rejlő magyar vonatkozást a Paraméter portál szúrta ki. A Híd gyorsan reagált egy rövid közleményben a közösségi médiában, elismerte a hibát, és azt írta, mielőbb orvosolja.

A már Lex DAC-ként emlegetett törvényt a portál azzal vezette föl, hogy a MOL Arénában tilos lesz elénekelni a magyar himnuszt. A fölháborodás mértéke és a hozzászólások azt is láttatták, hogy nemcsak a nemzeti himnusznak van szimbolikus ereje, hanem a DAC-nak is.

A Híd óriási hibát vétett, amelyet a politikában (is) büntetnek és kihasználnak.

Néhány órával a botrány kirobbanása után már sorban is álltak, akik készek a magyar himnuszt az utolsó csepp vérükig védelmezni, a törvényt megszavazó magyar képviselőket pedig a vérpadra kísérni.

A frakcióvezető magyarázkodásából az derül ki, hogy többszörösen hibáztak: a törvénymódosítás szövegét nem olvasták végig (rémisztő, hogy ezt senki nem tette meg!), sem a bizottságban, sem a parlamentben nem vitáztak, sőt, oda se figyeltek, vagy nem voltak jelent a vitán, majd így szavaztak.

Ezen a törvénymódosításon kibukott a frakció működése. Vajon egyszeri esetről vagy bevett gyakorlatról van szó?



Bugár Béla, a párt műtét után lábadozó elnöke Andrej Kiskával tárgyalt és ígéretet kapott, hogy az államfő nem írja alá a törvényt, Bastrnák Tibor frakcióvezető pedig a törvényt beterjesztő koalíciós partnerrel, a Szlovák Nemzeti Párt elnökével tárgyalt a törvénymódosításról. Az akut eset gyors beavatkozást kívánt.



Egy ilyen botrány sohasem jön jókor, de a mostani helyzetben katasztrofális.

A köztársaságielnök-választás után, az EP-választási kampány küszöbén, és nem egész egy évvel a parlamenti választás előtt, amikor a politikai erők átrendeződése zajlik, és a Híd reménye a magyar szavazók visszaszerzése lenne, ez bizony önamputálás.