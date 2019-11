Halasztás, választás...

Október 28-án az Európai Unió hivatalosan is beleegyezett a brexit újabb elhalasztásába, így a britek november 1-jével sem hagyták el az uniót. Az új kilépési dátum 2020. január 31-e, és az újabb, szintén három hónapos halasztás rendkívül ambiciózus, így a brit politika igyekszik besűríteni a karácsonyi ünnepek előtti és utáni időszakba egy előrehozott választást és a kilépési egyezmény véglegesítését. A hivatalos kilépés már másodszorra fulladt kudarcba, és a brit parlament rögtön másnap megszavazta az előrehozott parlamenti választást, december 12-i dátummal. Ez azt jelenti, hogy a pártoknak alig 7 hetük maradt a kampányolásra. A konzervatívok és a Munkáspárt is optimistán vág neki a kampánynak, mivel mindkettő népszerűsége nőtt az utóbbi időszakban. A választás azonban tartogathat meglepetéseket, hiszen a liberálisok és az úgynevezett Brexit Párt is egyre nagyobb támogatottságnak örvend. Ennek egyik fő oka a brexit-vita polarizálódása, mely az embereket a végletek felé húzza: legyen brexit minden áron, illetve egyáltalán ne legyen. Ez nem is meglepő, hiszen a több mint 3 éves huzavona miatt rengeteg frusztráció halmozódott fel a választókban. Ennek ellenére Boris Johnson mégis kérte az előrehozott választás kiírását, és megszerezte Jeremy Corbyn támogatását.

Ugyanis mindkét domináns párt vezére esélyt lát arra, hogy megerősödik a parlamentben.

A legutóbbi, két évvel ezelőtti szintén előrehozott választás eredményeként gyengültek a konzervatívok, és ez hatással volt arra, hogy mennyire erős a miniszterelnök. Kellő többség hiányában Johnson előtt a fő akadály nem is az uniós tárgyalópartnerek, hanem saját parlamentje, ahol nem sikerült kellő támogatást szereznie az egyezséghez. Ha tehát a konzervatívok visszaszerezik parlamenti pozícióikat, kevésbé lesznek rákényszerülve a folyamatos kompromisszumkeresésre. Ez tehát a fő ok a konzervatívok részről az előrehozott választás megszavazásának. De nem szabad elfeledkezni a Munkáspártról sem. A konzervatívok kétségkívül vesztettek szavahihetőségükből, miközben kudarcot kudarcra halmoztak az elmúlt három évben. Eközben a Munkáspárt kivárt, és most látja a lehetőséget, hogy átvegye a hatalmat és rendbe tegye az országot. Így Jeremy Corbyn az eddigi legambiciózusabb és legradikálisabb kampányt ígéri. A probléma viszont az, hogy Corbyn sem tündökölt az elmúlt években. Sokszor nem volt világos az álláspontja, nem állt ki nézetei mellett, sőt, rendre változtatta azokat. Még a legfontosabb kérdésre sem adott világos választ: támogatja-e a kilépést vagy sem. Így sokan szkeptikusak Corbyn ígéreteivel kapcsolatban, olyannyira, hogy pártja szimpatizánsainak fele nem is támogatja őt.

A brexit saga legújabb eseménye tehát a kilépés újabb elhalasztása és az immár második előrehozott választás kiírása. Nem kizárt, a választás után újabb kilépési halasztás jön, utána meg újabb választás. De az is lehet, hogy meglepnek minket a brit vezetők és kiírnak egy második népszavazást a brexitről, vagy akár teljesen eltörlik a kilépés lehetőségét.