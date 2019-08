Még az ezredforduló környékén, talán 2001-ben írt Zalabai Zsigmond az Új Szóba egy jegyzetet, amelyben arról számol be, hogy egy somorjai asztaltársaságban felmerült a kérdés: vajon mi lehet a knédli helyes magyar neve. Ő pedig tájékoztatta a társaságot, hogy a knédli (knedľa) magyar neve gombóc. Žemľová knedľa – zsemlegombóc.

Ez arról jutott eszembe, hogy a szlovák sajtó (meg az internet népe) a Kuciak-féle kettős gyilkosság megrendelésével gyanúsított Marián Kočner ügyei kapcsán szintén letartóztatott komáromi Alena Zs.-t „Kočnerova volavka” kifejezéssel illeti. A kifejezés viszont, ó jaj, a magyarban mintha nem rendelkezne megfelelővel.

De mit jelent a volavka? Ha hivatalos úton közelítünk a megoldáshoz, a gázlómadarakhoz jutunk, hiszen volavka popolavá egyenlő szürke gém, volavka purpurová egyenlő vörös gém. Latinul ardea cinerea, ardea purpurea. Helyes dolog nem ide keverni a kanalasgémet, melynek már latin neve (platalea leucorodia) is jelzi, hogy magyar neve megtévesztő (szlovákul bezzeg lyžičiar biely, vagyis fehér kanalas), hiszen bár a gödényalakúak rendjébe, de az íbisz-félék családjába tartozik. A gémek ezzel szemben a gödényalakúak rendjén belül a gémfélék családjába.



Ami a volavkát, mint szlovák szlengszót illeti, jelentése csali, illetve olyan csalétek, amellyel valami nagyobb forma zsákmányt horogra, illetve puskavégre tudunk csalni. Vagyis ennek alapján Alena Zs. magyarul Kočner csalija, vagy csalihala lehetne, ha használnánk, de nem tesszük. Talán mert a magyarban a hiányzó női nem miatt a jelentéstartalom e szelete eleve elveszik. De elindulhatunk a volať – hívni vonalon is, ahol a vadászat területére érkezünk, például az őzhívás tudományához, amely speciális síppal történik (ez a hívás egyébként a szlovák vadászzsargonban nem volanie, hanem vábenie). Vagyis nem csalival, hanem síppal hívunk, így lehetne Alena Zs. mondjuk Kočner hívósípja. Amelyet csalsípnak, csalisípnak is hívnak, nyilván a csalogató síp rövidebb változataként.

Aki ilyesmiket boncolgat, könnyen rádöbbenhet arra is, miért hívják a köbölkúti üdülőtelepet Ardeának – nyilván a közeli párizsi mocsarakban szintén honos népes gémpopuláció miatt. Sokan a gémekkel, pontosabban a görbe nyakukkal hozzák kapcsolatba a gemkapcsokat is (biztos arról kapta a nevét, amilyen görbe, hisz logikus, a magyar nyelv meg ilyesmiben nagyon leleményes). Igazából a helyzet az, hogy az irattologatók segítőjét a brit Gem Manufacturing cég kezdte gyártani 1900-ban. Angolul egyébként a gémeket heronnak hívják. Szürke gém grey heron, vörös gém purple heron.

És aki azt hiszi, ennyi volt, annak érdemes elzarándokolnia a pozsonyi Miletič utcán idén április végén megnyílt Volavka kávézóba, ahol az egyik falról egy nagy méretű rajz figyeli a hörpölőt. Egy nő, pontosabban lány feje, ahogyan két madárfej közül bontakozik kifelé. A két madárfej hosszú csőrű, üstököt viselő példány – lehet éppenséggel szürke vagy vörös gém is, ezt nem tudjuk meg, ugyanis a rajz fekete-fehér. Szóval most akkor ki itt a volavka? Felhívnánk továbbá azok figyelmét, akik az üstökösgém nevű madárra gyanakodnak (amely latinul már nem is ardea, csupán ardeola ralloides, és szintén a gödényalakúak és gémfélék családjába tartozik), hogy nem ő lesz a megfejtés, termetre ugyanis jóval kisebb, mint szürke és vörös névrokona, ráadásul a lába és a nyaka is rövidebb. Ilyen kis trampli, ám agresszívnek kinéző madár, afféle ornitológiai zsebrambó.

A szerző a Vasárnap munkatársa