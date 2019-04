Ez csak lassulás, nem válság

A Nemzetközi Valutaalap elemzői sem látják másképpen a világgazdaság helyzetét, áprilisi jelentésükben megerősítik a globális gazdasági növekedés csökkenését. Az IMF szerint a világgazdaság 2019-ben csak 3,3 százalékkal fog növekedni, ami az elmúlt évtized egyik leggyengébb rátája. A lassulás ellen szinte senki sem tud tenni, egyaránt lassul az amerikai, a kínai és a német gazdaság is.

A legnagyobb gondok azért mégiscsak Európában vannak, és Németország gazdasági teljesítménye több mint kiábrándító.

A német autóipar váratlan gyengélkedése miatt már a német kormány is csak 0,5 százalékos gazdasági növekedést vár 2019-ben. Ilyen gyenge német mutatóra utoljára 2013-ban volt példa, amikor tetőzött az euróövezet válsága. A vállalkozói bizalom is többéves mélyponton van, és a helyzeten nem segítenek a Donald Trump által ismét belengetett védővámok sem, amelyek elsősorban a német autóexportot sújtanák.

Ennél is rosszabb a helyzet Olaszországban, gazdasági növekedése már teljesen eltűnt. Az eurózóna meghatározó gazdaságai közül már csak Franciaország és Spanyolország tud számottevő növekedést felmutatni. Az eurózóna csökkenésének áldozata Szlovákia is, amely nagyon szorosan kötődik az európai gazdasághoz. A Szlovák Nemzeti Bank már jócskán 4 százalék alá csökkentette a szlovák gazdaság növekedési prognózisát 2019-re, és várhatóan ezt teszik a következő hetekben a pénzügyminisztérium elemzői is.

Jó hír azonban, hogy az elemzők többsége szerint globális gazdasági visszaeséstől a kockázatok ellenére sem kell tartanunk. Ahogy azt Larry Fink, a világ egyik legnagyobb befektetési alapjának igazgatója megfogalmazta, nem lát semmilyen arra utaló jelet, hogy a következő 12 hónapban globális recesszió alakulna ki. Szerinte a világgazdaság jelenlegi helyzete nem a legjobb, de még mindig növekedési fázisban van. Ezzel az értékeléssel egyetért a nemzetközi tőkepiacok legtöbb szereplője is, ugyanis a világ legfontosabb értéktőzsdéi az év első három hónapjában nagyon jól teljesítettek, a sokasodó kockázatok ellenére.

Ez azt jelenti, hogy a tőkepiaci befektetők bíznak a világgazdaságban, és hisznek abban, hogy a legnagyobb kockázatok csökkenhetnek vagy teljesen eltűnhetnek a következő hónapokban.

Ilyen például a megegyezés nélküli brexit, ennek veszélye jelentősen csökkent a kilépés időpontjának féléves kitolásával. Jól haladnak az USA és Kína között zajló kereskedelmi tárgyalások is, a két ország közötti kereskedelmi szerződést akár már május végén aláírhatják. Ez jelentősen csökkentené a két nagyhatalom közötti gazdasági feszültséget, és egyengethetné az utat egy hasonló megegyezéshez az USA és az EU között. A jobb piaci hangulathoz hozzájárult az amerikai jegybank is azzal, hogy egyelőre leállította az alapkamat emelését, ezzel segítve az amerikai gazdaság növekedését.

A világgazdaság azonban összetett és törékeny rendszer, ezért a dolgok könnyen rosszabbra fordulhatnak. Még nem feledtük el teljesen a legutóbbi pénzügyi és gazdasági válság lefolyását, amit a közgazdászok döntő többsége képtelen volt előre látni. Ezért nagyon kell figyelni a lehetséges kockázatokra, legyenek azok Donald Trump védővámjai vagy a gyorsan fejlődő országok pénzügyi problémái. A világgazdaságra is érvényes a mondás, hogy jobb félni egy esetleges recessziótól, mint váratlanul megijedni tőle.