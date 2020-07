Botrányhalmozó kormánykoalíció

S vajon a különböző értékrendet képviselő négypárti koalíciónak sikerül-e nagyobb összezördülések nélkül működnie.

A ránk zúduló járvány váratlan és ismeretlen feladatok elé állította a kabinetet, de némi kapkodás, olykor átgondolatlan döntései ellenére a szakértők bevonásával, nem mellékesen a lakosság fegyelmezettségének köszönhetően egyelőre megfékezte a vírus terjedését. Ám a többi kétely nem oszlott el, sőt. A légkört már kezdetben főleg Matovič és Sulík csípős szópárbajai mérgezték, aztán beütött Boris Kollár plágiumbotránya, melyben a kormányfő is besározódott: elveit feladva védte a házelnököt. Közben pedig megalázta két kisebb koalíciós partnerét. Kollár pedig nyilvánosan utálatos képmutatónak nevezte Juraj Šeligát a Za ľudíból.

Mindeközben Marek Krajčí egészségügyi miniszter botrányos módon, e-mail-üzenetben váltott le több kórházigazgatót és indoklás nélkül menesztett szakembereket a tárcától. Növelte a társadalmi feszültséget az is, hogy a kormány segítséget ígért a járvány miatt károkat elszenvedő cégeknek és vállalkozóknak, de a pénz mindmáig lassan csordogál. Richard Sulík gazdasági miniszter törvénymódosítással igyekezett rugalmasabbá tenni az ügyintézést, ám Kollár házelnökként hetekig jegelte a tervezetet.

A botrányok nem csitulnak, Branislav Gröhling oktatásügyi miniszter került slamasztikába. Hiába magyarázkodik, diplomamunkája nincs teljesen rendben. Sokan már azt is értetlenül fogadták, hogy ő kapta ezt a fontos posztot. Ugyanis először cipészeti szakközépiskolát végzett, aztán fodrász és arcformáló (visage) szalonokat működtetett, s mint kiderült, vitatható körülmények között végezte el a pozsonyi Páneurópai Jogi Főiskolát. Öt éve foglalkozik oktatással, főleg a szakközépiskolák helyzetével. Távozni ő sem akar, de kérdés, hogy milyen szakmai és morális tekintélye lesz a pedagógusok és a diákság előtt.

Újabban Eduard Heger pénzügyminiszter hozzáértését már nem csak az ellenzék vonja kétségbe. A hazai bankokkal kötött egyezséget a hiteltörlesztések felfüggesztéséről, így a hitelfizetők néhány hónapig mentesülnek adósságuk törlesztése alól, de a kamatokat fizetni kell. Ráadásul a pénzintézetek elérték, hogy ezután nem kell különadót fizetniük. Pedig a gyorsított eljárásban elfogadott idei módosított költségvetés mintegy 12 milliárd eurós államháztartási hiánnyal számol.

Csalódást okozott a járási hivatalvezetők kiválasztása is. Az OĽaNO átlátható, kizárólag szakmai kritériumokat érvényesítő eljárást ígért, amiből szinte semmi sem valósult meg. A kinevezésükre váró személyek között egyetlen magyar nemzetiségűt sem találunk, legfeljebb beszéli valamilyen szinten az anyanyelvünket, de ez nem ugyanaz.

Egybehangzó vélemények szerint nálunk is tovább mélyülhet a gazdasági válság és súlyosbodhatnak a megélhetési gondok. És persze ránk törhet a járvány második hulláma is. Már csak ezért is kevesebb botrányt és több szakértelmet várunk a problémák megoldása során a kormánytól.