Beteg Szlovákia

Döbbenetes hallgatni, olvasni a neves hazai járványügyi szakemberek véleményét, akik szerint Szlovákiában rövidesen bekövetkezhet a romániai tragédia, ahol a delta variánssal fertőzöttek elképesztően nagy száma miatt összeomlóban a teljes egészségügyi ellátó rendszer.

Nálunk is megismétlődhet a tavalyi olaszországi dráma, amikor több kórházban annyi volt a beteg, hogy az orvosoknak kellett dönteniük, kit tesznek lélegeztetőkészülékre, és kinek nem tudnak ennyi esélyt sem adni az életben maradásra.

Aki nem hiszi, hogy akár napokon belül Szlovákia is ilyen súlyos helyzetbe kerülhet, olvassa el a zsolnai vagy csacai orvosok kétségbeesett nyilatkozatait. A megyeszékhely kórházában már minden ágy foglalt. Nem tudnak több fertőzöttet ellátni, ezért más gyógyintézetekben igyekeznek elhelyezni őket. Napról napra több helyen halasztják el a műtéteket, már csak a sürgősségi ellátást tartják fenn, aminek ugyancsak tragikus következményei lehetnek.

Jogosan kérdezhetjük, vajon kiket terhel a felelősség a jelenlegi állapotok miatt? Aligha tévedünk, ha elsősorban politikusokat nevezünk meg. Közülük Robert Fico az egyik főkolompos, aki kezdetben azt szajkózta, hogy az oltás csupán a gyógyszercégek hatalmas biznisze, amelyek milliárdokat kaszálnak, és a koronavírus szerinte nem veszélyesebb az influenzánál. Aztán idén nyáron Görögországban ő is megfertőződött. A csiffári vadászházban cimboráinak arról beszélt, hogy a Covid bizony szörnyű betegség, de erről nyilvánosan hallgat, most sem óvja híveit az alattomos kórtól. Felelősség terheli az egyre agresszívabb szélsőségeseket is, az álhírek kifundálóit és terjesztőit.

Nem adhatunk felmentést a Heger-kabinetnek sem, amelynek amúgy is alacsony hitelességi mutatóját a tétovázása, hetekig tartó tétlensége tovább rontotta. Végre a múlt héten összehívták a járványügyi szakértők tanácsát, amely a vészesen terjedő járvány megfékezése érdekében több fontos ajánlást tett le a kormány asztalára. Az illetékesek három napig – hétfőn a koalíciós tanácson, két nappal később a kormányülésen – rágódtak a javaslatokon. Végül a legfontosabb ajánlatokat nem fogadták el, és még kérdés, hogy a gyorsított eljárásban tárgyaló parlamentben mi lesz a határozatok sorsa.

A kabinet szigorúbb büntetést helyezett kilátásba az egészségügyi dolgozókat és az elárusítókat zaklató oltásellenesekkel szemben. Továbbá a munkáltatók joga lesz alkalmazottaik ellenőrzése, hogy be vannak-e oltva, átestek-e a betegségen vagy van-e friss vírustesztjük. Ők azonban nem hajlandók megfizetni a munkahelyi tesztelések költségeit. Viszont egyelőre egyetlen járványgócban sem rendeltek el vesztegzárat, holott ezt a szakértők hangsúlyosan javasolták.

A legutóbbi adatok szerint az életveszélyes állapotban levők és az elhunytak nyolcvan százaléka nincs, nem volt beoltva. Tanulságos annak az életveszélyes állapotban kórházba került csacai tanítónőnek az esete, aki azt rebegte, ha kikerül, azonnal beoltatja magát. Szinte naponta hangoztatják az orvosok, hogy a vakcina nem csodaszer, de jelenleg egyetlen határos szer a betegség ellen.

Az is tény, hogy a beoltottak közül megfertőződőknél enyhébb lefolyású a betegség, és kevés kivételtől eltekintve nincs szükségük kórházi kezelésre.

Mindezek ismeretében úgy enyhíthetnénk a súlyos járványhelyzeten, ha minél kevesebben hisznek az oltásellenesek tudatos hazugságainak és riogatásainak. Ne rájuk, hanem a józan eszünkre és a szakemberekre hallgassunk. Bennük sokkal jobban lehet bízni, mint a legtöbb politikusban.