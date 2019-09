Beszéljünk végre az igazán fontos dolgokról, avagy kis gitárhatározó politikusoknak

Hatalmas leleplezés Budapesten! Karácsony Gergelyt egy gitár buktatja le! De biztos, hogy így van ez? Biztos, hogy nem, de még ha így lenne is, sem biztos, hogy ezzel lőnénk Karácsonyt a Fidesz helyében. Volt már kamugitározással lebukott politikus, akiből később miniszterelnök lett.

Forró nyár után hasonló hőmérsékletű ősz várható, igaz, utóbbi nem meteorológiailag, csupán átvitt értelemben, a magyar politikában. Önkormányzati választások lesznek szerte az országban. Ezek amúgy nem mozgatják meg nagyon a közvéleményt, most azonban helyzet van: a kilenc éve nyeretlen ellenzék nagy nehezen felfogta, mit is jelent a nyolc éve hatályban lévő választási törvény (csak koordináltan, együttműködve van esélyük a Fidesz ellen), de jobb későn mint soha, ugye. Vidéken persze arat majd a kormánypárt, ez nem kérdés, ám Orbán csapatának van azért félnivalója – hogy pontosan hol, az szépen látszik majd, mire ez a cikk megjelenik. Hétfőn ugyanis lejár a jelöltállítás határideje. Tehát hol is lehet gondban a Fidesz? Ott, ahol volt ellenzékiek függetlenként vagy mindenféle egyesületek nevében indulnak, s ezzel akarva-akaratlanul a kormánypártnak kedveznek – a legismertebb példa a börtönviselt volt szoci polgármester, Hunvald György, aki beindul egykori kerületében, s vélhetőleg leszalámiz majd néhány százalékot az ellenzéki összefogás jelöltjéről. Kemény meccsek tehát a megyei jogú városokban, megyeszékhelyeken, fővárosi kerületekben várhatók, s magában a fővárosban persze, ahol a fő csata dúl – Tarlós István és Karácsony Gergely között.

Máris nehézfegyverzettel: hatalmas plakátok kerültek ki a főváros utcáira, amelyen az ellenzéki előválasztás győztesét, Karácsonyt az önjelölt Puzsér Róbert és a viccjelölt celeb Berki Krisztián mellett láthatjuk, hülye arckifejezéssel, „Budapest nem cirkusz!” felirat alatt.

„Budapest nem bábszínház!” – replikázott erre Karácsony, hozzátéve, hogy épp ezért nem báb kell az élére. Ő meg ezzel üti Tarlóst: hogy a főpolgármester legfeljebb ha bojt csupán Orbán Viktor narancssárga sapiján.

Ez persze éppúgy nem igaz, ahogy Karácsony sem egy súlycsoport a herevasalt Berkivel, mielőtt azonban nagy elemzésekbe fognánk a várható kimenetelekről és hatásokról, a választás tétjéről, foglalkozzunk végre az igazán fontos kérdésekkel!

Azzal tudniillik, hogy Karácsony Gergely kamugitározott-e a kampánynyitóján.

Amint éles szemű fideszesek kiszúrták: az összellenzéki főpolgármester-jelölt úgy állt színpadon gitárral a kezében, sőt, úgy játszott rajta, hogy a pengetőt a húrok között felejtette. A gitár első bundjánál. Azaz – jöttek a Facebook-kommentek – Karácsony még ebben is hazudik. De vajon következik-e ez ebből? Hogy nem is gitározott? Csak úgy csinált.

Tudván, hogy egy nemzet vár választ a kérdésre határon innen és túl, nem csigázom tovább a kedélyeket. Nem következik.

Ha megnézzük, miket játszott Karácsony, barréban fogott akkordokat látunk, például C-dúrt, márpedig ha barréban fogjuk ezt az akkordot a hetedik bundnál, úgy a mutató ujjunkkal mind a hat húrt leszorítjuk, tehát az első bundnál húrok között felejtett pengetőnek a hangra nem lesz hatása (esetleg annyi, hogy minimálisan, átlagos füllel nem hallhatóan elhangolja a hangszert). A videón hallatszik is Karácsony játéka, valóban ő penget – nem kiemelkedően, az biztos, ahogy az is, hogy nem a Zeneakadémiára jelentkezett be, hanem a városházára. A Stratocaster párosítása a Vox kombóval viszont telitalálat, jó ízlésre vall – igaz, az nem Karácsony érdeme. Hazudni mindenesetre ezzel a produkcióval nem hazudott, legfeljebb slendriánság az ottfelejtett pengető.

Pedig szoktak ám hazudni is politikusok gitárral – elég itthonról Gyurcsány Ferenc rettentő kínos kamugitározását felidéznünk, de Őszöd rétorától olyan nagyon senkit sem lep meg a folyamatos vetítés. Mészáros Lőrinc lagzibéli húrtépését is említhetjük itt, még ha azt nem nagyközönségnek szánta is.

Jó, jó, de utóbbiak nem tettek úgy, mintha valóban ők játszanának, mindenki tudta, hogy pózolnak csupán – mondhatjuk joggal. Rájuk igen. Nem úgy a nemzetközi csúcstartó Boris Johnsonra, aki 2013-ban, még London vezetőjeként, metróaluljáróban „muzsikált” egy promóciósat. Csakhogy a capo, a húrszorító mögött fogta le a kamuakkordokat egy akusztikus gitáron. Márpedig az úgy nem megy. A fotó pillanatok alatt elterjedt, egyértelmű volt a lebukás. S hogy mi történt azután? Boris Johnson ma Nagy-Britannia miniszterelnöke. Tanulság? Még ha le is buksz, hogy zenélést hazudtál, a gitárhoz akkor is érdemes hozzákötnöd magad. A világ egyik legcsodálatosabb hangszere még úgy is jól hat az imidzsedre, ha csalárdul ékeskedsz vele.

Szóval a Fidesz helyében nem lőném Karácsonyt az ottfelejtett pengető miatt. Még a végén miniszterelnököt csinál belőle az a Stratocaster.

A szerző a Válasz Online szerkesztő-újságírója