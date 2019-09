Amiről nem beszélünk (eleget)

De nemcsak hogy nem tudták megválasztani őket, hanem efféle kérdéseket tettek fel az alkotmánybíró-jelölteknek a parlament alkotmányjogi bizottságában: Mi az ön álláspontja a melegjogokkal kapcsolatban? Mit gondol a regisztrált partnerségről? Az örökbefogadásról?... Hiszen ezek fontos kulturális-etikai kérdések.

Hát, nem állítjuk, hogy nem azok, de az az azért felvetődik, miért kulcsfontosságú megkérdezni ezeket egy alkotmánybíró-jelölttől. Meg végig a köztársaságielnök-jelöltektől. A parlamenti választásig most már biztos ezeket fogják kérdezgetni mindenkitől. És amilyen hévvel teszik fel ezeket a kérdéseket, abból mindig az sejlik ki, hogy hohó, nincs itt egy kicsit túl sok joguk a szexuális kisebbségeknek, ideje lenne fékezni egy kicsit. És e kérdések mögött általában azt az ijedtséget lehet érezni, hogy ki tudja, mi lesz itt, ha valamilyen jogot kapnak a melegek.

Ám végre egy olyan problémának is sikerült a középpontba kerülnie, amellyel már korábban jóval többet kellett volna foglalkoznunk. A globális felmelegedés ugyanis Szlovákiában eddig minimális figyelmet kapott.

Hogy a bolygónk elkezdett felmelegedni – tudományosan bizonyított tény. És az is, hogy ennek az emberi tevékenység az okozója.

Az iparosítás kezdete óta 1 Celsius-fokot emelkedett a hőmérséklet. Átlagban!

Ugyanis minél közelebb megyünk a pólusokhoz, annál nagyobb felmelegedést tapasztalunk, ami ugye még nagyobb probléma. Az Északi-sarkvidéken 3 Celsius-fokos a felmelegedés, a mérsékelt égövben, azaz nálunk, Közép-Európában is 1,5–2 fokos. Tehát magasabb az átlagnál.

Az utóbbi öt év az öt legmelegebb volt a mérések kezdete óta – sorrendben 2016, 2017, 2015, 2018 és a 2014-es év a rekorder. 2019 pedig semmiben sem fog lemaradni mögöttük, ha majd összesítik az adatokat, ez is biztos.

A levegőben megnövekedett szén-dioxid-koncentráció miatti felmelegedés messze meghaladja azokat az ingadozásokat, amelyek a jégkorszakok között voltak tapasztalhatók az elmúlt 800 ezer évben. Szemben az Európa valamiféle morális fertőbe süllyedésének rémképénél sokkal súlyosabb, küszöbön álló probléma a felmelegedés, a szárazság, a víz- és élelmiszerhiány kérdése, a globális felmelegedés miatti migráció és a fegyveres konfliktusok veszélye.

Csakhogy van egy nagy különbség.

Az első kérdésnél az indulatok és érzelmek diktálnak, a másodikhoz meg elég a józan ész is.

Ám a mai klíma a józan észnek sem kedvez, jóval nagyobb hátrányból indul az internetbalgákkal és a szociálisan behálózott ostobasággal szemben. Így hát kisebbfajta csoda, hogy mégis bekerült a köztudatba. Köszönhetően a pénteki tüntetéseknek is. Most már bízzunk abban, hogy bekerül a politikai fősodorba is – ahogy ez már számos országban megtörtént.

A szerző a TASR hírügynökség munkatársa