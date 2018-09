A hatalom megszállottja

Mivel Lucia Žitňanská kilépett a Hídból és már nem része a kormánykoalíciónak, nem kell óvatoskodnia, amikor eddigi koalíciós partnereiről nyilatkozik.

Most már belső információkkal rendelkező politikusként „kívülről” jelenthette ki, hogy a Smer új javaslata az alkotmánybírók megválasztásának módjáról nem más, mint Robert Fico politikai-hatalmi játéka. Persze, mi más is lenne...

Ha valami igazán jellemzi a Smer elnökét, akkor az az, hogy mindenből hatalomgyakorlási kérdést csinál, és közben nem hagyja zavartatni magát olyan „apróságok” miatt, hogy esetleg az ország jövőjéről, társadalmi közérdekről vagy az állami szervek és intézmények alkotmányos keretek közti működéséről van szó.

Az ilyesmik mindig másodrendű dolgok voltak számára, és ez nyilván már így is marad. Ami számára elsődleges, az az, hogy egy-egy konkrét megoldás hatalmi szempontból mit fog jelenteni neki és a Smernek. Így van ez az alkotmánybírók megválasztásával is.

Ha Fico valóban azt akarná, hogy a lehető legfelkészültebb, feddhetetlen stb. emberek kerüljenek a kassai Alkotmánybíróságra, akkor a megválasztásukról szóló javaslat módosításán együtt dolgozott volna Lucia Žitňanská volt igazságügyi miniszterrel. Žitňanská viszont azt mondja, hogy az erről szóló egyeztetést teljesen megszakította a Smer. Senki sem vette a fáradságot, hogy válaszoljon neki, amikor elküldte az ezzel kapcsolatos javaslatokat és tervezeteket.

Žitňanská azt is leszögezte, Ficótól soha nem érkezett hozzá olyan javaslat, amilyennel most hirtelen előállt a smeres Martin Glváč. Tehát, hogy a parlament ezentúl ne alkotmánybíró-jelölteket válasszon, és a jelöltek felét saját belátása szerint kinevezi az államfő, hanem válasszanak rögtön alkotmánybírókat, kétharmados többséggel (90 szavazat). Glváčot pontosan jellemzi, hogy azt állítja, a Velencei Bizottság (az Európa Tanács független alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve) is ezt az ajánlást fogalmazta meg.

Hogy a bizottság mit javasolt, azt ugye meg lehet nézni az általa kiadott dokumentumban: „Megfontolásra javasoljuk, hogy a szlovák parlament minősített többséggel válassza meg az alkotmánybíró-jelölteket”. Tehát még egyszer: nem alkotmánybírókat válasszon minősített többséggel, hanem alkotmánybíró-jelölteket, akik közül az államfő válogathat.

Sokakat meglepett, másokat egyenesen sokkolt Robert Fico Andrej Kiskának tett februári „javaslata”, hogy ő távozik a miniszterelnöki posztról, távozik a Smer elnöki posztjáról is, de cserébe az államfő ígérje meg, hogy kinevezi őt az Alkotmánybíróság elnökévé (miután a parlament természetesen megválasztja őt alkotmánybíró-jelöltnek).

Igaza volt Bugár Bélának, amikor az egyik vitaműsorban nemrég azt mondta, szerinte Fico nem akar alkotmánybíró lenni. Valóban nem, ő az Alkotmánybíróság elnöke akar lenni. Elnézve azt a politikai játékot, amit most elindított, nyilvánvaló, hogy erről a tervéről Fico nem tett le.

František Koukolík cseh neuropatológus egy egész könyvet szentelt az ilyen embereknek és módszereiknek. A címe: A hatalom megszállottjai.

A szerző a Trend hetilap kommentátora