Valaki tönkretette az edzőruhákat Hetényben

A komáromi KFC két korosztályos csapata Hetényben játssza hazai bajnoki labdarúgó-mérkőzéseit. A nyugat-szlovákiai II. liga 7. fordulójában az U15-ösök Tóth Dávid két találatával 2:0-ra, míg az U13-asok Győri Levente (3), Pint János , Gacsal Barnabás és Hogenbuch Marcell góljaival 6:1-re fektették két vállra a nyitrai ČFK fiataljait. A lilák 15 évesei pontveszteség nélkül listavezetők, két évvel fiatalabb társaik pedig a táblázat negyedik helyét birtokolják.



A találkozók után azonban fura esetet fedeztek fel a hetényiek, akik az ügyet azonnal jelentették a KFC illetékeseinek: Hetényben az ellenfél öltözőjében van elhelyezve a mosógép és a szárítógép, valamint a tisztítószerek is ott találhatóak. Valaki (mérgében, bosszúból, esetleg provokációképpen) SAVO tisztítószert öntött a szárítógépbe, amelyben a már kimosott és megszáradt, többnyire márkás edzőruhák voltak.



„Szégyenletes és megdöbbentő, hogy ilyesmi megtörténhet. Ráadásul mindkét meccsen ocsmány magyarellenes hangvételű megjegyzések hangzottak el az ellenfél néhány játékosa részéről. Megjegyzem, hogy 12–15 éves focistapalántákról van szó, akik közül néhánynak a szülei is jelen voltak, a kispadon pedig az edző és a csapatvezető ült. Elsősorban az utóbbiak szegénységi bizonyítványát jelentik a történtek. Addig, míg a komáromi csapatokat sorozatosan sértegetik idegen pályákon, semmiféle változás nem várható. Nem is olyan régen a hetényiek klubzászlaját gyújtották meg Komjáton, amit szintén eltussoltak. Nem lehet mindent állandóan a szőnyeg alá söpörni” – állapította meg egy neve elhallgatását kérő szülő.



A mérkőzéseket követően felvettük a kapcsolatot a KFC klub-elnökével, a csapatvezetővel, a főrendezővel és a sajtófőnökkel, ám érdemleges, megnyugtató választ nem kaptunk tőlük.

